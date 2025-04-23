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Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)

Влучання у двох районах міста.

Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
Наслідки влучання
Фото: ДСНС України в Telegram

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив у Telegram про наслідки нічного російського обстрілу ударними безпілотниками.

За словами посадовця, ворог атакував саму Полтаву. У місті зафіксовано влучання по підприємствах та територіях біля цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах. 

"У ніч з 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі", – розповіли рятувальники. 

Один з дронів упав біля багатоповерхівки. В будинку пошкоджено фасад. 

За оновленими даними від ОВА станом на 8 ранку, кількість поранених зросла до шести. Трьох з них госпіталізували.

"Вночі місто атакували 13 ударних БпЛА. Частина з них була збита силами та засобами ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань є пошкодження та руйнування. У Подільському районі зруйновано приватний будинок. Пошкоджено кілька багатоповерхових й приватних будинків та складські приміщення двох цивільних підприємств. Шевченківському районі зафіксовано пошкодження двох офісних будівель та кількох багатоповерхівок", – розповіли в ОВА. 

Крім того, ушкоджено декілька автомобілів.

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