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Росіяни поранили на Херсонщині 12 людей, з них – одну дитину

Від російських обстрілів постраждали 37 населених пунктів.

Росіяни поранили на Херсонщині 12 людей, з них – одну дитину
Наслідки російського обстрілу, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби російські війська атакували 37 населених пунктів Херсонщини. Поранені 12 людей, зокрема одна дитина.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Комишани, Садове, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Понятівка, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Білозерка, Дніпровське, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Новоберислав, Шляхове, Тягинка, Бургунка, Осокорівка, Костирка, Заможне, Новоолександрівка, Миколаївка, Гаврилівка, Золота Балка, Милове, Дудчани, Червоний Маяк, Новокаїри, Монастирське, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили автівку швидкої та приватні автомобілі.

  • Вчора російська армія атакувала лікарню у Херсоні. Постраждали шестеро людей. 
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