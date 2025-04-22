Головне за вівторок, 22 квітня: удари по Запоріжжю, масована атака на Харків, вибухи в Росії

Бойові дії на Донеччині, 118 бойових зіткнень, ворожі обстріли, п'ятиденна жалоба в Італії, «Боляче» - новий проєкт LB.ua. Яким запам’ятається 1154-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 22 квітня, росіяни поцілили по житловому будинку та об'єкту інфраструктури в Запоріжжі.

За оновленими даними від ОВА, ворог вдарив двома КАБами. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт і житловий квартал. Одна жінка убита. Станом на 19:28 кількість постраждалих становить 38 осіб. Серед поранених семеро дітей.

"Внаслідок атаки частково зруйновані декілька 9-поверхівок, навчальний заклад. Горіли автомобілі. З пошкодженої будівлі надзвичайники евакуювали людей", – повідомили в ДСНС.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 квітня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень.

Понад половина боєзіткнень відбулась на Покровському напрямку та на Курщині: на Покровському напрямку - 42 боєзіткнення, на Курщині ще 21.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 квітня – в новині.

Сьогодні ж російська армія атакувала херсонську лікарню.

За даними слідства, близько 12:15 військові армії РФ скинули вибухівку з дрона на територію лікарні у Херсоні.

Унаслідок вибуху снаряда травми різного ступеня отримали четверо працівників ритуальної служби та двоє співробітників закладу.

У Харкові пролунала серія вибухів, повідомили міський голова Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов.

Удару ворог завдав безпілотниками. За оновленими даними, було 13 ударів. Є інформація, що постраждали чотири райони: Шевченківський, Салтівський, Новобаварський, Київський.

За даними ДСНС станом на 17:27, постраждали десятеро людей.

У Росії лунають вибухи на одному із найбільших складів боєприпасів.

Йдеться про 51-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління біля міста Кіржач Володимирської області.

На об’єкті спалахнула масштабна пожежа, детонують боєприпаси. У прилеглих районах перекрили дороги та розпочали евакуацію населення.

Більше інформації – в новині.

Озвучені в медіа сигнали про певні пропозиції задля припинення війни справді були, але вони не є офіційними. Якщо партнери зроблять ці пропозиції офіційно, то буде й відповідна реакція. Поки що невідомо, чи це сигнали від Росії, чи від когось із представників США за результатами розмов із Путіним, повідомив український президент на зустрічі з журналістами 22 квітня.

Володимир Зеленський вважає, що поки що з медіа можна виснувати, що ці сигнали ідуть від США. Однією з цих пропозицій, описаних у медіа, було визнання Криму російським, і Зеленський запевнив, що Київ ніколи не визнаватиме юридично цієї території російською.

Докладніше – в новині.

Президент Зеленський також зазначив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин з Росією. Але після повного припинення вогню.

LB.ua спільно з благодійним фондом «Здорові рішення»запускає проєкт «Боляче», в якому лікарі зможуть чесно й анонімно ділитися проблемами системи.

Проєкт охоплюватиме сайт, Youtube LB.ua та інші платформи.

Особливістю проєкту «Боляче» є те, що авторка й керівниця проєкту, редакторка тематики здоров’я LB.ua Ірина Андрейців говоритиме з лікарями різних спеціалізацій, з різних міст і громад України, намагаючись визначити найболючіші точки системи.

Докладніше – в новині.

Телекомунікація – це коли лікар на робочому місці або в МНП (місці надання послуги), а пацієнт поза МНП і потребує допомоги.

Про це в інтерв'ю для проєкту «Боляче» заявила голова НСЗУ Наталія Гусак. За її словами, йдеться не лише про ефективність використання коштів та виконання умов договору, де прописано, що послуга має надаватися за місцем проживанням, а й про те, що пацієнт має право на доступ до послуги.

“Коли ми бачимо енну кількість сімейних лікарів, які понад 80% послуг надають телемедичним способом (онлайн), для нас це є сигналом-ризиком… Ми передали дані про всіх медиків Мінфіну. Вони підписали договір з Держприкордонслужбою, щоб перевірити, чи не порушуються в нас умови договору”, - каже Гусак. Вона наголошує, що недопустимо, коли сімейний лікар давно не в Україні, але отримує кошти і ніби надає послуги телекомунікаційним шляхом: “Чому ми йому платимо, коли інший сімейний лікар на місці працює?“

Детальніше – в новині.

Рада міністрів Італії ухвалила рішення про п’ятиденну загальнонаціональну жалобу у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска, передає агенція Ansa.

Міністр у справах цивільного захисту та морської політики Нелло Музумечі уточнив, що всі заплановані урочистості дозволені, але мають відбуватися стримано.

«Усі церемонії, звісно, дозволені з урахуванням обставин — тобто зі стриманістю, яку ця ситуація вимагає від кожного», — сказав Музумечі, відповідаючи на запитання про святкові заходи 25 квітня – день на честь звільнення Італії від фашизму і нацистської окупації наприкінці Другої світової війни.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!