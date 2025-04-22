LB.ua запускає проєкт «Боляче», де лікарі зможуть чесно й анонімно ділитися проблемами системи

LB.ua спільно з благодійним фондом « Здорові рішення » запускає новий проєкт «Боляче». Проєкт, який охоплюватиме сайт, Youtube LB.ua та інші платформи, націлений на те, аби дати українським лікарям голос.

Однією з найбільших вад українських систем, зокрема медичної, є брак якісної і чесної розмови про те, що насправді впливає на систему та покращення якості медпослуг для пацієнтів. Унаслідок комплексу причин – культурних та політичних – одним з найбільших заручників браку чесної розмови стали лікарі.

Особливістю проєкту «Боляче» є те, що авторока й керівниця проєкту, редакторка тематики здоров’я LB.ua Ірина Андрейців, говорить з лікарями різних спеціалізацій, з різних міст і громад України, намагаючись визначити найбільші болі системи. І далі ці болі починають звучати у студії LB.ua як питання до гостей, компетентних говорити на ту чи іншу тему.

«Якщо у медичній системі буде вигорілий втомлений, позбавлений гідності лікар, який ненавидить те, де працює, страждатимуть від цього насамперед пацієнти — ми, – каже Ірина Андрейців. – Болі лікарів так чи інакше впливають на все – від якості медика, до якого ми зайшли на прийом, до потреби платити з кишені за те, за що вже заплатила держава. Через автократичність медичної системи багато лікарів бояться говорити про те, що їх насправді бісить і як це впливає потім на їхніх пацієнтів. Тому ми даємо їм голос».

Аби анонімізувати лікарів, готових говорити, ми заховали їх візуально та видозмінили голос за допомогою штучного інтелекту. Їхні болі ми поступово озвучуємо дотичним експертам, посадовцям, політикам, змушуючи реагувати. Гостею першого випуску стала голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

Над ідеєю і формою проєкту команда LB.ua працювала понад пів року спільно з благодійним фондом «Здорові рішення».

«Це був непростий і тривалий шлях. І я щиро рада, що проект запустився. Це дуже потрібно нашому суспільству: чесна, системна розмова про те, що стосується – буквально – кожної людини. Глибокий аналіз проблем системи охорони здоров'я, а не лише реакція на зашквари. Я вірю в успіх створеного Іриною Андрейців проєкту. “Боляче” буде багатьом. І дякую БФ “Здорові рішення” за підтримку цієї ідеї”, — говорить Марина Сингаївська, заступниця головного редактора LB.ua.

«Україна увійшла в медреформу після революції Гідності – у центрі системи мав стати пацієнт, і за майже десять років ми побудували підвалини пацієнтоцентричноі медицини. Але в цій формулі досі відсутній лікар: людська гідність, справедлива конкуренція, сучасні професійні стандарти, економічна свобода та незалежність від старих еліт. “Боляче” – спроба відверто говорити із суспільством про теми, які традиційно сакралізовані і навіть табуйовані, бо вважаються суто професійними, а насправді стосуються кожної людини – і лікаря, і пацієнта, – додає співзасновниця благодійного фонду «Здорові рішення» Тетяна Гавриш. – Ми прагнемо зробити систему охорони здоровʼя людиноцентричною, спираючись на складний досвід трансформації пострадянських систем і прагнення українців сформувати нове суспільство, де свобода і гідність є важливими».

Мова не лише про зміну медицини. Мова про значно ширше – зміну медичної культури, де в центрі буде гідність і пацієнтів, і лікарів.