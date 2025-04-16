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Що робити, коли відмовляють у безкоштовному КТ за направленням або ставлять у довгу чергу — пояснює Ляшко

У 2024 році в електронну систему охорони здоров’я внесено майже 500 тисяч записів про КТ-дослідження, з яких 92% оплачені коштом Програми медичних гарантій.

Що робити, коли відмовляють у безкоштовному КТ за направленням або ставлять у довгу чергу — пояснює Ляшко
Пацієнта готують до КТ
Фото: Freepik

Однак МОЗ продовжує отримувати сигнали, що пацієнтам відмовляють у послузі або пропонують чекати тижнями, навіть за наявності направлення.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами міністра, така ситуація неприйнятна.

“За останні роки державні та комунальні заклади отримали 233 комп’ютерні томографи на суму понад 3,5 млрд грн. Сьогодні їх більше, ніж було цифрових рентген-апаратів до початку пандемії”, - каже Ляшко.

За даними ЕСОЗ, один апарат у середньому використовується лише 4–9 разів на день, хоча команда рентгенологів може виконати 20–30 досліджень за зміну.

“Якщо дані не вносяться до системи, це або свідчить про відсутність пацієнтів (що малоймовірно), або про потенційні маніпуляції. Ми не можемо ігнорувати ситуацію, коли обладнання вартістю мільйони гривень простоює або використовується не за призначенням”, - додав очільник МОЗ.

Він зазначив, що доручив НСЗУ врахувати ці дані при формуванні плану моніторингових перевірок і вживати відповідних заходів у разі виявлення порушень.

У відомстві нагадують, що комп’ютерна томографія є безоплатною за наявності направлення та медичних показань. Послугу оплачує НСЗУ: КТ без контрасту — 542,50 грн, КТ з контрастом — 1216,75 грн.

Якщо вам відмовляють у наданні послуги за направленням:

  • звертайтесь до керівника закладу, місцевого департаменту охорони здоров’я або власника лікарні;
  • якщо проблему не вирішено — звертайтесь до НСЗУ (16-77) або на гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201.

“Ми забезпечили медзаклади обладнанням, НСЗУ фінансує послуги, але для справжніх змін потрібна й ваша активність. Користуйтеся послугами, які для вас оплачує держава, та відстоюйте свої права”, - закликає міністр.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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