НСЗУ виявила порушення у лікуванні інсультів у 16 медзакладах — результати моніторингу

Для 12 закладів розроблено плани усунення порушень.
Про це повідомили у НСЗУ.
Перевіряли заклади, які мають договір за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».
“З огляду на те, що серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смерті в Україні, у 2024 році особливу увагу приділено саме закладам, які лікують пацієнтів з інсультом”, - зазначили у відомстві.
Три медичні заклади повністю не відповідали умовам договору, тому після моніторингу добровільно відмовились добровільно від договору з НСЗУ. У 2025 вони також не подавались.
Йдеться про такі заклади:
- Київська міська клінічна лікарня №9;
- Слобожанська центральна лікарня;
- Надвірнянська центральна районна лікарня.
Під час моніторингу у цих закладах зафіксували відсутність необхідного обладнання, брак лікарів, а також з'ясували, що там не проводилась своєчасна діагностика та лікування.
Також лікарня АТ «Українська залізниця» в м. Харків не встигла вчасно усунути виявлені порушення, тому договір отримала лише в березні 2025 року.
Основні порушення, виявлені в лікарнях:
- відсутній цілодобовий доступ до КТ з ангіографією або МРТ;
- не проводились обов’язкові консультації з фізичним терапевтом, ерготерапевтом, логопедом, а також не проводився скринінг на порушення ковтання;
- не було необхідного обладнання.
За підсумками перевірок, заклади мають повернути до державного бюджету понад 16 мільйонів гривень.
“Лікування інсульту - це не про «ліжко, на якому крапають». Це про наявність інсультного блоку з кваліфікованими лікарями та медсестрами, цілодобовість КТ, МРТ, лабораторної діагностики, та ранньої реабілітації”, - кажуть в НСЗУ.
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