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НСЗУ виявила порушення у лікуванні інсультів у 16 медзакладах — результати моніторингу

З 16 медзакладів, де у 2024 році Національна служба здоров’я України проводила плановий моніторинг лікування інсультів, порушення знайшли у кожному.

НСЗУ виявила порушення у лікуванні інсультів у 16 медзакладах — результати моніторингу
Фізична реабілітація пацієнтів після інсультів у Луцьку
Фото: Суспільне Луцьк

Для 12 закладів розроблено плани усунення порушень.

Про це повідомили у НСЗУ.

Перевіряли заклади, які мають договір за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».

“З огляду на те, що серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смерті в Україні, у 2024 році особливу увагу приділено саме закладам, які лікують пацієнтів з інсультом”, - зазначили у відомстві.

Три медичні заклади повністю не відповідали умовам договору, тому після моніторингу добровільно відмовились добровільно від договору з НСЗУ. У 2025 вони також не подавались.

Йдеться про такі заклади:

  • Київська міська клінічна лікарня №9;
  • Слобожанська центральна лікарня;
  • Надвірнянська центральна районна лікарня.

Під час моніторингу у цих закладах зафіксували відсутність необхідного обладнання, брак лікарів, а також з'ясували, що там не проводилась своєчасна діагностика та лікування.

Також лікарня АТ «Українська залізниця» в м. Харків не встигла вчасно усунути виявлені порушення, тому договір отримала лише в березні 2025 року.

Основні порушення, виявлені в лікарнях:

  • відсутній цілодобовий доступ до КТ з ангіографією або МРТ;
  • не проводились обов’язкові консультації з фізичним терапевтом, ерготерапевтом, логопедом, а також не проводився скринінг на порушення ковтання;
  • не було необхідного обладнання.

За підсумками перевірок, заклади мають повернути до державного бюджету понад 16 мільйонів гривень.

“Лікування інсульту - це не про «ліжко, на якому крапають». Це про наявність інсультного блоку з кваліфікованими лікарями та медсестрами, цілодобовість КТ, МРТ, лабораторної діагностики, та ранньої реабілітації”, - кажуть в НСЗУ.

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