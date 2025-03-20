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5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини

За даними ЕСОЗ, у 2024 році сформували понад 110 млн е-направлень. З них сімейні лікарі створили 34 млн, це 31%.

5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
Фото: Міністерство охорони здоров'я України

5,4 млн е-направлень (16%) всіх направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік замість того, щоб пацієнт отримав одразу направлення у вузького спеціаліста.

Про це LB.ua повідомили у Національній службі здоров'я України.

Понад 3 млн медпослуг у 2024 році потребували надлишкових візитів (три та більше) до лікарів різних ланок.

В НСЗУ кажуть про відсутність чітких маршрутів, яка призводила до “відфутболювання” пацієнта, а в межах системи — до надмірного навантаження та черг.

“Уявіть, що кожен сімейний лікар щороку витрачав до 7 робочих днів лише на роботу “секретарями” у вузьких спеціалістів”, – кажуть в НСЗУ.

Також у відомстві додали, що дані міжнародних досліджень показують, що результати МРТ, призначені саме сімейними лікарями, в 25% випадків інтерпретуються неправильно.

Нагадаємо, про наказ НСЗУ, яким відомство встановило перелік досліджень та аналізів, на які можуть скеровувати пацієнтів сімейні лікарі. Детальніше про зміни — читайте в нашому матеріалі.

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