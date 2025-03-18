Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Депутат Європарламенту заявив, що США мають повернути статую Свободи Франції
Депутат Європарламенту заявив, що США мають повернути статую Свободи Франції
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
ГоловнаЗдоров'я

ВООЗ: Україна може залишитися без ліків для ВІЛ-інфікованих

Вісім держав світу мають критичну ситуацію через припинення допомоги США.

ВООЗ: Україна може залишитися без ліків для ВІЛ-інфікованих

Всесвітня організація охорони здоров'я у понеділок повідомила, що згортання гуманітарних програм агенції USAID, ініційоване адміністрацію президента США Дональда Трампа, означатиме критичний дефіцит ліків для ВІЛ-інфікованих у восьми державах світу.

Як пише Reuters, у списку опинилася й Україна. Також без життєво важливих препаратів можуть опинитися Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна Фасо, Малі та Нігерія.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що рішення у Вашингтоні "знищує 20 років прогресу" та закликав США "в разі припинення фінансування для певної країни, робити це гуманно та відповідально, переконавшись, що є альтернативні джерела".

За підрахунками організації, відсутність підтримки програм боротьби з ВІЛ/СНІДом з боку USAID призведе до 10 мільйонів додаткових випадків інфікування та 3 мільйонів смертей. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies