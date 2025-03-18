ВООЗ: Україна може залишитися без ліків для ВІЛ-інфікованих

Всесвітня організація охорони здоров'я у понеділок повідомила, що згортання гуманітарних програм агенції USAID, ініційоване адміністрацію президента США Дональда Трампа, означатиме критичний дефіцит ліків для ВІЛ-інфікованих у восьми державах світу.

Як пише Reuters, у списку опинилася й Україна. Також без життєво важливих препаратів можуть опинитися Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна Фасо, Малі та Нігерія.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що рішення у Вашингтоні "знищує 20 років прогресу" та закликав США "в разі припинення фінансування для певної країни, робити це гуманно та відповідально, переконавшись, що є альтернативні джерела".

За підрахунками організації, відсутність підтримки програм боротьби з ВІЛ/СНІДом з боку USAID призведе до 10 мільйонів додаткових випадків інфікування та 3 мільйонів смертей.