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Виробники анонсували зниження цін ще на близько 250 ліків

В Асоціації виробників ліків анонсували зниження цін ще на близько 250 позицій ліків.

Виробники анонсували зниження цін ще на близько 250 ліків
Робота аптеки , яка входить до програми 'Доступні ліки' у Запоріжжі.
Фото: zp.gov.ua

Очікується зниження цін на 20-40%.

Про це на брифінгу повідомив президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій, передає Укрінформ.

"Зараз іде робота над наступними приблизно 200-250 позиціями препаратів, найменувань, на які також буде знижена ціна. Вона не буде знижена на всі 30% - щось буде на 30%, щось на 40%, щось на 20%, це вже ринкова ситуація визначає", - сказав Багрій.

За його словами, на ціну ліків впливає багато чинників. "Це і гроші, і війна, логістика, вартість сировини, яка у нас залежить від коливання курсу валют, енергоносії, необхідність забезпечити сталу роботу підприємства з погляду енергопостачання, величезні інвестиції для будівництва власних потужностей, щоб мати доступ до енергії. Все це, врешті-решт, складається в ціну", - пояснив президент асоціації.

Крім того, додав він, на ціну на ліки суттєво впливають і так звані маркетингові договори, які є на українському ринку.

На сьогодні на українському ринку діє 118 ліцензій на виробництво ліків. "І враховуючи, що український ринок генеричний, ... конкуренція у нас надзвичайно висока в цьому сегменті. Що стосується дистрибуції, є понад 350 ліцензій на оптову діяльність в Україні, але реально на ринку два дистриб'ютори володіють 80% ринку", - сказав Багрій.

За його словами, аналіз націнок дистрибʼюторів показав, що, як правило, вони не перевищують 10-12%.

Президент асоціації заважив, що 75-80% ринку займають пʼять аптечних мереж, кожна з яких веде свою політику на ринку, і між ними є конкуренція.

"Але питання в тому, що є боротьба за доступ на полицю. Оскільки фармацевтичний ринок генеричний, виробники випускають одну і ту саму діючу речовину, однакову продукцію, вони борються за полицю в цій аптеці. Тут вже так звані маркетингові договори: щоб потрапити туди (в аптеку - ред.), треба заплатити, і відповідно, це призводить до зростання ціни і до того, що ми з вами, як пацієнти, переплачуємо", - заявив Багрій.

Він підкреслив, що ця ситуація потребує врегулювання з боку держави.

Багрій нагадав, що ініціатива Президента стосувалася зниження цін на 100 найбільш вживаних препаратів. "Є ринок, і якщо сьогодні аскорбінова кислота потрапляє в 100 найбільш вживаних, то на неї треба знизити ціну. І не виробник визначав, що цей препарат туди потрапив чи не потрапив... Те, що споживаємо, те і маємо в лідерах, тому тут питання тільки до нас, як до споживачів, що туди (у перелік - ред.) потрапило, а що ні", - зауважив Багрій.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня на 30% знизили ціни на топ-100 препаратів.

«За це руки хочетьсявідривати»: Ляшко про зниження цін наліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях

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