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​​Аптеки просять МОЗ надати перелік ліків, які мають подешевшати з 1 березня

Асоціація аптек також закликає надати алгоритм дій із подальшої взаємодії між учасниками ринку. 

​​Аптеки просять МОЗ надати перелік ліків, які мають подешевшати з 1 березня
Жінка купує ліки в аптеці.
Фото: Суспільне Черкаси

"Аптечна професійна асоціація України" (АПАУ), яка об'єднує понад 75% ринку роздрібної фармації, закликала Міністерство охорони здоров’я надати перелік зі 100 ліків, вартість яких із 1 березня має зменшитися на 30%.

Про це йдеться у заяві на сайті Асоціації.

Також АПАУ просить "надати алгоритм дій із подальшої взаємодії між учасниками ринку (виробник - дистриб’ютор - аптека) щодо зниження вартості ліків на 30% з 1 березня 2025 року на залишкову продукцію, що була придбана та/або закуповується аптечними закладами до 28 лютого 2025 року включно за попередніми контрактами/домовленостями".

"Зниження роздрібної ціни на ліки стане можливими лише за умови пропорційного зниження цін усіма учасниками фармринку – виробниками, дистриб'юторами та аптеками. Адже саме виробник визначає базову вартість препарату, яка становить 72-75% його кінцевої ціни", - йдеться в заяві.

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