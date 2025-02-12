Зеленський: із 1 березня мають на 30% знизити ціну на топ-100 медичних засобів

Президент поклав персональну відповідальність у цьому питанні на урядовців і главу МОЗ.

Володимир Зеленський анонсував зниження цін на низку лікарських засобів в Україні.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 12 лютого.

«Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі», - розповів глава держави.

Президент додав, що таке рішення – це «персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я».