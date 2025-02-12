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Зеленський: із 1 березня мають на 30% знизити ціну на топ-100 медичних засобів

Президент поклав персональну відповідальність у цьому питанні на урядовців і главу МОЗ.

Зеленський: із 1 березня мають на 30% знизити ціну на топ-100 медичних засобів
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський анонсував зниження цін на низку лікарських засобів в Україні.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 12 лютого.

«Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі», - розповів глава держави.

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Президент додав, що таке рішення – це «персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я».

  • Днями Зеленський заявив, що триває підготовка до засідання РНБО щодо цін на ліки, і що високі ціни в аптеках — відповідальність уряду, а саме МОЗ та Антимонопольного комітету України.
  • Опісля Аптечна професійна асоціація України направила до МОЗ декларацію про співпрацю для зниження цін на ліки.
  • У декларації провідні виробники, два головних дистриб’ютори та аптечні мережі заявляють про готовність знизити відпускні, гуртові та роздрібні ціни на певний відсоток, який не вказується.
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