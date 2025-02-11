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Верещук: невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги

Поки це відбуватиметься у тестовому режимі. 

Верещук: невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги
Військовослужбовці в черзі до лікаря на ВЛК у Львові
Фото: Галина Терещук/Радіо Свобода

11 лютого відбулась чергова міжвідомча робоча зустріч з реформи ВЛК

Про це повідомила заступниця глави ОП Ірина Верещук. 

Вона запевнила, що невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги, поки що у тестовому режимі. 

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“Цього тижня планую відвідати декілька ВЛК, щоб особисто поспілкуватись там із людьми”, - написала Верещук. 

Заступниця глави ОП наголосила, що метою є кардинальне зменшення черг та збільшення швидкості роботи ВЛК. 

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