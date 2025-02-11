Верещук: невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги

Поки це відбуватиметься у тестовому режимі.

Військовослужбовці в черзі до лікаря на ВЛК у Львові

11 лютого відбулась чергова міжвідомча робоча зустріч з реформи ВЛК.

Про це повідомила заступниця глави ОП Ірина Верещук.

Вона запевнила, що невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги, поки що у тестовому режимі.

“Цього тижня планую відвідати декілька ВЛК, щоб особисто поспілкуватись там із людьми”, - написала Верещук.

Заступниця глави ОП наголосила, що метою є кардинальне зменшення черг та збільшення швидкості роботи ВЛК.