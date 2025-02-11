Верещук: невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги

11 лютого відбулась чергова міжвідомча робоча зустріч з реформи ВЛК.
Про це повідомила заступниця глави ОП Ірина Верещук.
Вона запевнила, що невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги, поки що у тестовому режимі.
“Цього тижня планую відвідати декілька ВЛК, щоб особисто поспілкуватись там із людьми”, - написала Верещук.
Заступниця глави ОП наголосила, що метою є кардинальне зменшення черг та збільшення швидкості роботи ВЛК.
- Верховна Рада продовжить проходження ВЛК для обмежено придатних до 5 червня.