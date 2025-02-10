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У Львові анестезіологині повідомили про підозру через смерть дитини після лікування зубів

Лікарці-анестезіологині з приватної стоматології Львова повідомили про підозру через неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті 5-річного хлопчика.

У Львові анестезіологині повідомили про підозру через смерть дитини після лікування зубів
Фото: Офіс Генпрокурора

Слідство виявило, що медикиня не мала права надавати послуги дітям і мала підроблений сертифікат.

У грудні 2023 року 5-річний Велес Пашник впав у кому після лікування зубів, майже через місяць дитина померла, не приходячи до тями.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, лікарка, яка проводила анестезію хлопчику, не мала для цього належної спеціалізованої освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та досвіду.

“Через фахову недбалість, обрала помилкову тактику анестезіологічного забезпечення при стоматологічному втручанні. Надалі це призвело до тяжких наслідків та смерті пацієнта”, - кажуть у відомстві.

Крім цього, слідчі зсували, що у серпні 2023 року лікарка, маючи диплом, який засвідчував право надавати анестезіологічні послуги дорослим, отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «дитяча анестезіологія». Також вона отримала посвідчення про підвищення кваліфікації до диплома за напрямком «дитяча анестезіологія».

Лікарці інкримінують звинувачення за низкою статей Кримінального кодексу, а саме :

  • зайняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого;
  • неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому;
  • підроблення офіційного документу і його використання.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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