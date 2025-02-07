АМКУ зобов'язав Філіп Морріс не поширювати інформацію про меншу шкоду IQOSів

АМКУ зобов'язав Філіп-Морріс припинити поширення неправдивої інформації.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я, йдеться про твердження «IQOS виділяє на 95% менше шкідливих хімічних речовин порівняно з сигаретами» та «Повний перехід на IQOS становить менший ризик для здоров’я, ніж продовження куріння». У відомстві вважають, що ця інформація вводить споживачів в оману.

За словами заступник гендиректора ЦГЗ Олександра Юрченка, з 2017 року споживання тютюнових виробів електричного нагрівання (ТВЕН) зросло з 0 до 23%, а вживання традиційних сигарет повільно знижується. Хоча класичні сигарети все ще залишаються найпопулярнішими у курців.

Водночас серед молоді віком 18–29 років популярність ТВЕН та електронних сигарет є найвищою.

“Це чітко вказує на необхідність регулювання новітніх тютюнових та нікотинових виробів на рівні з традиційними сигаретами, включно з оподаткуванням. Адже наша мета — створити такі умови, аби діти та молодь взагалі не починали вживати шкідливу тютюнову та нікотинову продукцію, яка призводить до формування стійкої залежності», — наголосив Олександр Юрченко.

У відомстві зазначили, що Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ), яка надала дані на запит АМКУ, повідомила, що немає достатніх доказів про меншу шкідливість тютюнових виробів для нагрівання порівняно зі звичайними.

“ВООЗ наголошує, що всі форми вживання тютюну, включаючи нагрівальні пристрої, шкодять здоровʼю через токсичність та канцерогени. Дослідження підтверджують, що в тютюнових виробах для нагрівання вміст понад 20 шкідливих і потенційно шкідливих хімічних речовин більший, ніж у сигаретному димі”, - кажуть у ЦГЗ.

Нагадаємо, у 2016 році компанія «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн», яка займається продажем сигаретних брендів, розпочала продажі IQOS на українському ринку.