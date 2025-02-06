У світі зростають випадки раку легень серед тих, хто не курить. Вчені шукають причину

У світі зростає кількість випадків раку легень серед тих, хто ніколи не курив.

Вчені досліджують ймовірні причини, зокрема це може бути забруднення повітря.

Про це заявили у Міжнародному агентстві з дослідження раку, повідомляє The Guardian.

Рак легень у людей, які ніколи не курили сигарети і не вживали тютюн, зараз є п’ятою причиною смерті від раку в усьому світі. Рак легень у тих, хто ніколи не палив, також зустрічається майже виключно як аденокарцинома, яка стала найбільш домінуючим із чотирьох основних підтипів захворювання як у чоловіків, так і у жінок у всьому світі.

Згідно з дослідженням IARC, у 2022 році близько 200 тис. випадків аденокарциноми були пов’язані з впливом забрудненого повітря. Дослідження показало, що найбільша кількість випадків аденокарциноми, пов’язана із забрудненням повітря, була виявлена у Східній Азії, зокрема в Китаї.

Провідний автор дослідження Фредді Брей сказав, що результати підкреслюють необхідність термінового моніторингу змін ризику раку легень. Він також додав, що необхідні подальші дослідження для виявлення можливих причинних факторів, як-от забруднення повітря, у популяціях, де куріння не вважалося основною причиною раку легень.

«Зі зниженням поширеності куріння – як це видно у Великобританії та США – частка раку легень, діагностованого серед тих, хто ніколи не курив, має тенденцію до збільшення», – сказав Брей.

Рак легень залишається основною причиною захворюваності та смертності від раку в усьому світі. У 2022 році хворобу діагностували у близько 2,5 мільйонів людей. Але моделі захворюваності за підтипами різко змінилися за останні десятиліття.

З чотирьох основних підтипів раку легень (аденокарциноми, плоскоклітинної карциноми, дрібноклітинної карциноми та великоклітинної карциноми) аденокарцинома стала домінуючим підтипом як серед чоловіків, так і серед жінок. У 2022 році на аденокарциному припадало 45,6% випадків раку легенів у всьому світі серед чоловіків і 59,7% випадків раку легенів у жінок. У 2020 році ці цифри становили 39,0% і 57,1% відповідно. На аденокарциному припадає 70% випадків раку легенів серед тих, хто ніколи не палив.

Хоча рівень захворюваності на рак легень серед чоловіків загалом знизився в більшості країн протягом останніх 40 років, показники серед жінок мають тенденцію до зростання. Сучасні тенденції свідчать про те, що хоча більшість випадків раку легень все ще становлять чоловіки (приблизно 1,6 мільйона у 2022 році), розрив між захворюваністю на рак легень серед чоловіків і жінок скорочується: у 2022 році приблизно у 900 тис. жінок було діагностовано рак легень.

У 2023 у Великій Британії кількість жінок, у яких діагностовано рак легень, вперше перевершила кількість випадків у чоловіків. Фахівці вважають, що такі зміни відображають історичні відмінності в поширеності куріння, зокрема те, що показники куріння досягали піка набагато раніше у чоловіків, ніж у жінок. Це означає, що жінки тепер повинні бути настільки ж уважними до потенційних ознак раку легень, як і до перевірки ущільнень у грудях.

Зміни у виробництві сигарет і моделях куріння за останні десятиліття вплинули на тенденції захворюваності на рак легень за підтипами, і є докази причинно-наслідкового зв’язку між забрудненням повітря та підвищеним ризиком розвитку аденокарциноми.

Вчені намагаються дізнатися більше про те, що ще спричиняє рак легень, окрім куріння. «Забруднення повітря можна вважати важливим фактором, який частково пояснює велику кількість випадків аденокарциноми, яка є причиною від 53% до 70% випадків раку легенів серед людей, які ніколи не курили», — йдеться в дослідженні.