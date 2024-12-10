Вчені придумали, як діагностувати рак легенів за аналізом сечі

Вчені розробили перший у світі аналіз сечі, за допомогою якого можна виявити перші можливі ознаки раку легенів.

Вчені розробили перший у світі аналіз сечі, за допомогою якого можна виявити перші можливі ознаки раку легенів.

Багато випадків раку легенів діагностують на пізніх стадіях, коли хворобу важче лікувати.

Але науковці розробили метод, який має допомогти його виявляти раніше, хоча на людях його ще не випробовували.

Про це повідомляє The Guardian,

Вчені з Кембриджського університету та Інституту раннього раку досліджували білки так званих клітин-зомбі, пов'язані зі старінням. Ці клітини так називають, бо вони живі, але не здатні рости та ділитися.

Вони викликають пошкодження тканин, перепрограмовують своє найближче оточення, щоб сприяти появі ракових клітин.

Тепер вчені розробили ін’єкційний сенсор, який взаємодіє з білками зомбі-клітин і виділяє у сечу сполуку, яка сигналізує про їхню присутність. Видимою цю сполуку робить розчин срібла. Після моніторингу кольору сечі лікарі дізнаються, чи присутні в легенях клітини, які вказують на ранні ознаки патологічних змін, що можуть призвести до раку.

"Ми знаємо, що перед виникненням раку в уражених тканинах відбуваються зміни. Однією з них є накопичення пошкоджених клітин, які недостатньо пошкоджені, щоб їх видалити, але достатньо, щоб вивільнити сигнали, які перепрограмують тканину і роблять її ідеальною для розвитку раку. Ми ідентифікували специфічний білок, який виділяють ці клітини в легеневій тканині, і розробили зонд", – розповіла професорка Ліляна Фрук.

Тест успішно випробували на мишах, і вчені сподіваються незабаром провести його на людях.