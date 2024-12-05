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Центр громадського здоров’я просить Миколая приносити дітям більше фруктів і менше цукерок

Центр громадського здоров'я України напередодні Дня Святого Миколая, коли дітям зазвичай дарують солодощі, рекомендує замінювати цукерки фруктами, хоча б частково.

Центр громадського здоров’я просить Миколая приносити дітям більше фруктів і менше цукерок
Фото: jtimes.ru

У відомстві нагадують, що природні цукри з фруктів та ягід діють на організм інакше, ніж додані цукри, які є, наприклад, у кондитерських виробах і газованих напоях.

Зловживання солодощами з великою кількістю доданого цукру може призвести до таких наслідків як:

  • карієс;
  • ожиріння;
  • цукровий діабет 2-го типу;
  • артеріальна гіпертензія та інші розлади серцево-судинної системи.

Фахівці пояснюють, що дітям так подобаються солодощі з доданим цукром тому, що вони мають насичений солодкий смак і здатність швидко підвищувати рівень цукру в крові. 

Це стимулює викид дофаміну — нейромедіатора, що створює відчуття задоволення, і організм прагнутиме отримати ще більше цукру для підтримання цього стану. Відповідно, дитина хотітиме з’їсти всі подаровані цукерки за раз, а якщо у солодкому подарунку замість цукерок чи принаймні замість частини з них будуть фрукти, це заохотить дитину їсти не лише солодке.

ЦГЗ наголошує, що фрукти і ягоди мають низку переваг:

  • містять корисні речовини: забезпечують організм вітамінами, клітковиною та антиоксидантами;
  • покращують травлення: клітковина у фруктах підтримує нормальну роботу травної системи та допомагає контролювати масу тіла;
  • знижують ризик серцево-судинних захворювань і діабету.
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