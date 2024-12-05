Уряд звільнив заступницю голови НСЗУ Ірину Надашкевич

Це вже друга заступниця, звільнена нещодавно.

Кабінет міністрів звільнив заступницю голови Національного здоров'я України Ірину Надашкевич.

Відповідне рішення ухвалили 5 грудня, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Надашкевич була призначена в вересні 2023.

З липня 2022 вона була тимчасовою в.о. заступника голови НСЗУ.

Згідно з даними на сайті служби, вона координувала діяльність Департаменту договірної роботи, Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку, Адміністративного департаменту, Управління освітніх та навчальних проєктів для надавачів медичних послуг, а також Відділу роботи зі скаргами пацієнтів.