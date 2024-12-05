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Уряд звільнив заступницю голови НСЗУ Ірину Надашкевич

Це вже друга заступниця, звільнена нещодавно. 

Уряд звільнив заступницю голови НСЗУ Ірину Надашкевич
Ірина Надашкевич
Фото: НСЗУ

Кабінет міністрів звільнив заступницю голови Національного здоров'я України Ірину Надашкевич.

Відповідне рішення ухвалили 5 грудня, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Надашкевич була призначена в вересні 2023. 

З липня 2022 вона була тимчасовою в.о. заступника голови НСЗУ. 

Згідно з даними на сайті служби, вона координувала діяльність Департаменту договірної роботи, Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку, Адміністративного департаменту, Управління освітніх та навчальних проєктів для надавачів медичних послуг, а також Відділу роботи зі скаргами пацієнтів.

  • У листопаді в голови НСЗУ Наталії Гусак уже поменшало на одну заступницю: звільнили Ірину Кондратову, яка відповідала за напрямок материнства. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко казав, що Кондратова написала заяву за власним бажанням. 
  • Окрім звільнених заступниць, на сайті служби є дані лише про одного заступника – Олександра Рябця. 
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