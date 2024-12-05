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У 2024 році значно виріс попит на антидепресанти та вітаміни – аналіз Liki24

У 2024 році попит на антидепресанти виріс на 46%, а на вітаміни – на 45,5%, порівняно з 2023-м.

У 2024 році значно виріс попит на антидепресанти та вітаміни – аналіз Liki24
Фото: надано автором

За ростом попиту ці категорії поступаються лише сезонним препаратам від грипу, болю в горлі та нежитю.

Про це йдеться в аналізі від сервісу Liki24.com, який співпрацює з 12 000 аптек в Україні.

Загалом антидепресанти, за даними аналізу, входять до топ-10 найпопулярніших груп ліків за обсягом замовлень за час повномасштабної війни, разом із знеболюючими, ліками від підвищеного тиску, болю в суглобах і м'язах, а також седативними препаратами.

У топ-10 ліків за обсягом замовлень з лютого 2022 по листопад 2024 увійшли:

  • анальгетики;
  • препарати для контролю підвищеного тиску на фоні стресу;
  • ліки для суглобів і м’язів;
  • ліки проти нежитю;
  • препарати для горла;
  • антисептики;
  • заспокійливі;
  • антикоагулянти (запобігають тромбам і знижують ризик інсульту).
  • вітамін D;
  • антиангінальні (полегшують біль при стенокардії, запобігають інфаркту).

Найпопулярнішими найменуваннями ліків з 2022 по листопад 2024 стали знеболювальні та протизапальні препарати, а також засоби для лікування варикозу, геморою та закладеності носа.

Як свідчать дані, українці стали витрачати більше грошей на імпортні препарати, але купувати їх у менших кількостях. У 2024 році витрати українців на іноземні ліки склали 22% від всіх витрат клієнтів на замовлення ліків. 

Також сервіс відзначає зростання популярності калію йодиду, який перешкоджає накопиченню радіоактивного йоду в організмі. Попит на цей препарат зріс через хвилювання українців на фоні загрози застосування ядерної зброї. Однак з 2022 до 2024 попит на цей препарат стрімко падає, у 2023 він знизився на 71%, а у 2024 - на 98%.

При цьому дані показують, що ціни на ліки у 2024 році росли повільніше у порівнянні з попередніми роками. Наприклад, у 2022 році був різкий стрибок у цінах до 19,7%, у 2023 було зростання цін на ліки на 18,99%. А в 2024 – 10,81%.

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