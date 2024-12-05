Професор з інфекційної медицини пояснив, як мікроби мозку можуть впливати на погіршення його роботи

Мікроби є в мозку людей будь-якого віку, але більше патогенів проникають туди у віці, коли імунітет слабший, наприклад у немовлят до року та у літніх людей

Мікроби є в мозку людей будь-якого віку, але більше патогенів проникають туди у віці, коли імунітет слабший, наприклад у немовлят до року та у літніх людей.

Є чимало випадків, коли лікарі виявляли, що інфекційне захворювання в мозку є основною причиною деменції. Це означає, що в багатьох випадках її можна вилікувати, пише The Guardian.

Видання цитує професора інфекційної медицини в Единбурзькому університеті Річарда Лейта, який досліджував ймовірність того, що, подібно до кишківника, у мозку є спільнота різних мікробів. Це ще малодосліджене питання.

Лейт є учасником міжнародної групи вчених з різних галузей, зокрема мікробіологів, імунологів, геронтологів і неврологів, яка прагне краще зрозуміти роль мікробів у мозку та розробити способи діагностики та лікування спричинених деякими з них інфекцій.

Наразі відомо, що людський мозок, який довго вважали стерильним, містить різноманітні мікроорганізми, від бактерій до грибків.

Буває, що патогенні мікроорганізми вражають мозок, і лікарі через симптоми його ураження можуть діагностувати, скажімо, деменцію. Але дослідники виявили, що після лікування протигрибковими та противірусними засобами або антибіотиками в деяких пацієнтів, яким провели відповідні попередні обстеження, деменція «зникла».

Поширеною інфекцією у людей з деменцією є грибок Cryptococcus neoformans, він часто зустрічається у рослин і тварин, його спори легко вдихнути. Домінуючою бактеріальною інфекцією були борелії. Повідомляли про кілька вірусів, серед яких простий і оперізуючий герпеси.

Що ця інформація нам дає? Надію на потенційне лікування деменції.

Передусім, на думку Лейта, треба встановити відсоток деменцій, викликаний інфекціями, які можна лікувати: «Ми знаємо, що такі є. Це навряд чи буде 100%, але ми припускаємо, що, ймовірно, половину чи навіть більше людей потенційно можна вилікувати».

Утім, мікробіом головного мозку важко досліджувати, оскільки не можна просто взяти зразок з нього як з кишківника, піхви чи носа.

Однак уявлення про те, що мікробна інфекція відіграє роль у розвитку деменції, були ще в Алоїза Альцгеймера, який у 1906 році відкрив хворобу, яка тепер носить його ім’я, та в Оскара Фішера, який ідентифікував хворобу роком пізніше. Обидва вчені підозрювали, що у її розвитку відіграють роль мікроби, але не змогли це тоді простежити.

Зараз існує низка досліджень, які підтверджують їхні припущення.

У статті Лейта «Надзвичайна складність мікробіому мозку в здоров’ї та хворобах» порівнюється мозок людей без деменції з мозком тих, які мають хворобу Альцгеймера, найпоширеніший підвид деменції.

Дані показали, що у мозку людей з хворобою Альцгеймера часто було надмірне зростання певних мікроорганізмів. Три дослідницькі центри в США продовжують цю лінію дослідження.

Наразі, що потенційно можна зробити для здоров’я мікробіому свого мозку, це вакцинуватися.

У пацієнтів, яким робили щеплення БЦЖ та проти оперізуючого герпесу, фіксували зменшення симптомів хвороби Альцгеймера.

«Ми склали повний список усіх вакцин проти дифтерії, гепатиту, оперізуючого лишаю, грипу, пневмококу, черевного тифу. Усі вони більшою чи меншою мірою захищають від хвороби Альцгеймера. Стимулюйте свою імунну систему!» – каже Лейт.

І друга порада – гігієна. Те ж миття рук може зробити ще більше, ніж зменшити ризики застуди чи грипу. Мікроби можуть потрапляти до мозку через ніс, рот, очі та вуха.

Хороший стан рота також важливий. Захворювання ясен протягом тривалого часу асоціювалося з ризиком деменції, і виявлено, що певні організми, такі як пародонтальні бактерії (Porphyromonas gingivalis), можуть справді послаблювати бар’єр.

Зміцненню імунітету також сприяють здорове харчування, фізичні вправи, спостереження за своїми рівнями цукру, холестерину та ментальним здоров'ям.

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