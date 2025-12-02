Перегляд великої кількості коротких відео у TikTok та Instagram негативно впливає на когнітивні функції.

Науковці проаналізували дані 98 299 учасників із 71 окремого дослідження. Результати свідчать, що чим більше короткого стрімкого контенту споживає людина, тим гіршими стають її показники уваги та самоконтролю. Це, у свою чергу, ускладнює здатність зосереджуватися, читати, розв’язувати складні завдання й ефективно навчатися.

Дослідники зазначають, що безперервне споживання швидкого, емоційно збуджувального контенту формує звикання, через що мозок втрачає навички роботи з повільнішими й глибшими видами діяльності. Йдеться про погіршення не лише уваги, а й мовлення, пам’яті та робочої пам’яті.

Окремо вказано й на вплив на психічне здоров’я. Підвищений стрес, тривожність і труднощі з емоційною регуляцією можуть виникати через так зване “дофамінове коло”: безперервний потік нових відео запускає вивільнення дофаміну, що посилює залежність від цифрових взаємодій.

Дослідження також виявило зв’язок між надмірною прокруткою стрічки та соціальною ізоляцією. Пасивні онлайн-контакти часто замінюють живе спілкування, що веде до відчуття самотності та зниження задоволеності життям.

Термін “brain rot” (“гниття мозку”), яким у соцмережах описують такий стан, у 2024 році був визнаний словом року за версією Оксфордського словника. Ним позначають суб’єктивне погіршення розумових здібностей через надмірне споживання поверхневого контенту.

Тим часом влада Австралії оголосила про нові заходи: з грудня 2025 року в країні діятиме заборона на користування соцмережами дітьми до 16 років. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat та інші платформи ризикують отримати багатомільйонні штрафи, якщо не перевірятимуть вік користувачів і не блокуватимуть акаунти неповнолітніх.