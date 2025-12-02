Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Надмірний перегляд TikTok та Instagram призводить до “гниття мозку”, — дослідження

Перегляд великої кількості коротких відео у TikTok та Instagram негативно впливає на когнітивні функції.

Про це свідчить нове дослідження Американської психологічної асоціації, повідомляє Independent.

Надмірний перегляд TikTok та Instagram призводить до “гниття мозку”, — дослідження
Фото: freepik.com

Науковці проаналізували дані 98 299 учасників із 71 окремого дослідження. Результати свідчать, що чим більше короткого стрімкого контенту споживає людина, тим гіршими стають її показники уваги та самоконтролю. Це, у свою чергу, ускладнює здатність зосереджуватися, читати, розв’язувати складні завдання й ефективно навчатися.

Дослідники зазначають, що безперервне споживання швидкого, емоційно збуджувального контенту формує звикання, через що мозок втрачає навички роботи з повільнішими й глибшими видами діяльності. Йдеться про погіршення не лише уваги, а й мовлення, пам’яті та робочої пам’яті.

Окремо вказано й на вплив на психічне здоров’я. Підвищений стрес, тривожність і труднощі з емоційною регуляцією можуть виникати через так зване “дофамінове коло”: безперервний потік нових відео запускає вивільнення дофаміну, що посилює залежність від цифрових взаємодій.

Дослідження також виявило зв’язок між надмірною прокруткою стрічки та соціальною ізоляцією. Пасивні онлайн-контакти часто замінюють живе спілкування, що веде до відчуття самотності та зниження задоволеності життям.

Термін “brain rot” (“гниття мозку”), яким у соцмережах описують такий стан, у 2024 році був визнаний словом року за версією Оксфордського словника. Ним позначають суб’єктивне погіршення розумових здібностей через надмірне споживання поверхневого контенту.

Тим часом влада Австралії оголосила про нові заходи: з грудня 2025 року в країні діятиме заборона на користування соцмережами дітьми до 16 років. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat та інші платформи ризикують отримати багатомільйонні штрафи, якщо не перевірятимуть вік користувачів і не блокуватимуть акаунти неповнолітніх.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
