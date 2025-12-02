Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Український аптечний ринок залишається одним із найбільш перенасичених у Європі, — Сергій Іщенко

В Україні кількість аптек значно перевищує реальні потреби населення. Про це під час виступу на Аптечному Саміті 2025 заявив СРО Proxima Research Сергій Іщенко, повідомляє The Pharma Media. 

Український аптечний ринок залишається одним із найбільш перенасичених у Європі, — Сергій Іщенко
Робота аптеки , яка входить до програми 'Доступні ліки' у Запоріжжі.
Фото: zp.gov.ua

За його словами, український аптечний ринок залишається одним із найбільш перенасичених у Європі.

Станом на жовтень 2025 року в країні працює 18 115 аптечних точок — це близько 87% довоєнного рівня, свідчать дані Proxima Research.

Іщенко каже, що сьогодні на одну аптеку припадає лише 1300–1400 людей. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 4000–5000 осіб. Таким чином, українська щільність аптек більш ніж удвічі перевищує норму сусідніх держав.

Попри велику кількість аптечних точок, ринок гостро відчуває нестачу кадрів. Раніше СЕО мережі «Подорожник» Тарас Коляда говорив, що:

  • якщо до повномасштабної війни відкриття нової аптеки тривало близько 45 днів, то зараз цей процес розтягується до 65 днів;
  • левова частка часу йде саме на пошук фармацевтів;
  • кількість випускників профільних вишів невпинно зменшується, тоді як потреба в кадрах лише зростає.

У 2024 році Національний фармацевтичний університет випустив 718 фахівців — удвічі менше, ніж у 2021 році (1406 випускників).

Ситуацію ускладнює й нова хвиля відтоку кадрів: через відкриття кордонів для чоловіків 18–22 років частина молодих спеціалістів обирає можливість виїхати за кордон.

