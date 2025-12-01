Українські ветеранські змагання ГАРТ стали офіційним відбором до Marine Corps & Air Force Trials 2026 у США

Українські мультиспортивні змагання ГАРТ офіційно отримали статус відбіркових змагань на Marine Corps & Air Force Trials 2026 у США.

ГАРТ – це мультиспортивні змагання для ветеранів та ветеранок, які отримали поранення, травми або захворювання внаслідок війни, розв’язаної Росією проти України.

Про це повідомляє фонд “Повернись живим”.

ГАРТ організований Фондом та Центром ініціатив «Повернись живим» спільно з Міністерством у справах ветеранів і за підтримки генерального партнера — UGB Укргазбанк.

Marine Corps & Air Force Trials — це щорічний міжнародний турнір, який організовують Корпус морської піхоти США та Повітряні сили США.

Він створений для чинних військових та ветеранів/нок, які отримали поранення, травми або захворювання під час служби.

Турнір спрямований на відновлення тіла та духу ветеранів і ветеранок. Наступні MC&AF Trials відбудуться з 20 лютого по 3 березня 2026 року на базі Кемп-Пендлтон у Каліфорнії.

Статус відбіркових змагань, який отримав ГАРТ, гарантує його переможцям місце у довгому списку кандидатів — 45 людей. З цього переліку відбіркова комісія обере 15 учасників, які представлятимуть Україну на MC&AF Trials у США.

«Для нас буде честю та привілеєм прийняти учасників вашої програми підтримки поранених воїнів», – написали організатори MC&AF Trials.



