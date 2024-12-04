Лікарка пояснила, як можна полегшити кашель

Деякі ліки та домашні засоби, такі як імбир та мед можуть допомогти приборкати кашель.

Кашель – природний рефлекс, який допомагає очистити дихальні шляхи від небажаних подразників, але він може дратувати, особливо коли довго не припиняється.

Докторка медичних наук, лікарка-пульмонологиня Роуз Паччіоне з Cleveland clinic пояснює, якими засобами можна зупинити кашель.

Спочатку знайдіть причину

Якщо ваш кашель не припиняється, виникає спокуса взяти перший-ліпший сироп від кашлю і випити. Але почекайте: це може бути помилкою.

«Кашель — симптом іншої проблеми, а не хвороби, — уточнює Паччіоне. — Отже, найкращий спосіб лікувати кашель – лікувати те, що його викликає. Неправильне лікування не спрацює і може завдати шкоди».

Найпоширеніші причини кашлю:

Вірусні інфекції. Ви нещодавно хворіли на застуду, грип, ГРВІ чи COVID-19? Тоді може з’явитися кашель. Він може тривати два-три тижні після перенесеного респіраторного захворювання, навіть якщо всі інші симптоми зникли. Астма. Кашель може бути ознакою астми. Вона може викликати сухий кашель без інших симптомів, як-от хрипи або задишка. Алергія. Сезонна алергія може спричинити кашель. Хімікати, пил і шерсть домашніх тварин можуть сприяти цьому. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ). Кислотний рефлюкс і ГЕРХ можуть викликати хронічний кашель, найчастіше він виникає, коли ви лежите, тому що сила тяжіння може спонукати шлункову кислоту переміщатися в стравохід. Це подразнює дихальні шляхи та викликає кашель. Ліки. Кашель є ймовірним побічним ефектом багатьох препаратів. У деяких людей кашель з’являється кашель відразу після того, як вони починають приймати новий препарат. Але цей побічний ефект також може виникнути й у випадку, якщо людина приймає ті ж ліки роками.

Засоби від кашлю

Визначивши причину кашлю, можна зосередитися на його усуненні.

Ментол. «Краплі від кашлю з ментолом можуть заспокоїти кашель на кілька хвилин, — каже докторка Паччіоне, — однак деякі дослідження показують, що ментол може погіршити кашель, якщо вживати його забагато». Імбир має протизапальні властивості, які можуть допомогти при кашлі, викликаному застудою або алергією. Імбирний чай може заспокоїти подразнене горло і легкий кашель. Ви також можете додавати імбир у страви. Мед. Згідно з деякими дослідженнями, мед може працювати так само добре, як і деякі безрецептурні ліки від легкого кашлю. «Спробуйте випити ложку меду перед сном, щоб заспокоїти кашель», — рекомендує лікарка. Утім, мед не варто давати дітям до 1 року, оскільки він може містити бактерії, що викликають захворювання. Вологість і пар. Кашель, викликаний алергією, астмою та застудою, часто посилюється в сухому середовищі. «Зволожувач повітря допомагає заспокоїти ваші дихальні шляхи та розщепити слиз», — пояснює Паччіоне. Вдихання пари від гарячого душу або каструлі з киплячою водою також може бути корисним. Ліки від кашлю, що продають без рецепта, можуть допомогти зупинити кашель, але ви повинні знати, які саме треба використовувати. Перегляньте активні інгредієнти на етикетці ліків, щоб дізнатися, який тип ліків від кашлю ви купуєте. Вода. Зволоження може допомогти швидше позбутися застуди. «Коли ви хворі, пийте багато води, щоб вимити слиз і допомогти організму відновитися. Іноді достатньо випити води, щоб позбутися неприємного кашлю», — радить Паччіоне. Контролюйте хронічні захворювання. Якщо у вас астма або ГЕРХ, хронічний кашель може свідчити про те, що захворювання неправильно лікується. «Такі засоби, як краплі від кашлю та мед, не допоможуть при кашлі, спричиненому астмою чи кислотним рефлюксом. Зверніться до лікаря, щоб визначити, чому ви кашляєте», — стверджує медикиня.

Нагадаємо, раніше Гарвардська медична школа пояснювала, коли і який кашель має насторожити.

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