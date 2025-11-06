Коксакі: чи треба боятися хвороби через її спалах у Київській області? Пояснює педіатриня Анастасія Шелевицька

У соцмережах уже ширяться панічні повідомлення. Однак для лікарів Коксакі не нова хвороба і не екзотична.

Центр громадського здоров'я МОЗ повідомив , що на Київщині зафіксували спалах хвороби Коксакі. Станом на 4 листопада 13 дітей пролікували в стаціонарах, 12 уже виписали.

Коксакі — що це?

Віруси Коксакі є частиною групи ентеровірусів. Ця хвороба існує давно, її відкрили ще в 50-х роках.

Симптоми схожі частково на звичайну ГРВІ: кашель, висока температура, можлива діарея, головний біль, біль у м'язах. Утім Коксакі зазвичай має ще й висип.

Цю хворобу ще називають «рука-ноги-рот» саме через характерні висипи на цих ділянках. Мені завжди неприємно бачити дитину з хворобою Коксакі, бо це часто створює їй дискомфорт і від цього страждає вся родина.

Пухирці, які з'являються на шкірі, схожі на інші захворювання, але при цьому мають різний перебіг і по-різному відчуваються. Наприклад, при вітрянці вони сверблять, а при Коксакі часто вираженого свербіння немає.

Та висипи можуть переплутати навіть розумні лікарі, тому що перебіг не завжди типовий. Ми багато вчимося, щоб це розрізняти.

Чи можливі прищики на руці чи нозі з іншої причини? Звичайно. Багато. По фото важко сказати, що саме це за висип. Треба подивитись у гарній якості, подивитись очно.

Фото: MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. Хвороба Коксакі

Наскільки це захворювання поширене

Коксакі передається повітряно-крапельним шляхом, і дуже активно ця родина ентеровірусних інфекцій передається фекально-оральним контактним способом. Тобто дитина після туалету не дуже гарно помила руки (а коли в колективі багато дітей, ідеально всіх не припильнуєш) і пішла далі гратися. Так ризики зараження збільшуються.

Чіткої статистики захворюваності на Коксакі немає. Хвороба не належить до тих інфекційних, про які ми повинні передавати інформацію в якісь реєстраційні служби, тому не можемо побачити чітку кількість.

У практиці бачимо це захворювання в кінці літа – восени, найчастіше в цей період. Але сказати, що Коксакі дуже насторожує, не можемо.

Найчастіше наголошують на тому, що хвороба Коксакі дуже заразна. Коли дитину не варто водити в колектив?

Я за суспільну свідомість. Не хочу, щоб коли знаємо, що дитина хворіє і може заражати інших, це відбувалося. Але розумні джерела (як UpToDate, наприклад) кажуть, що при хворобі «рука-ноги-рот» дитина не потребує обмежень у відвідуванні дитячих колективів.

Серйозні обмежувальні заходи для цього захворювання не рекомендовані й не регульовані також українськими наказами. Зокрема й тому, що при Коксакі є період до появи симптомів, коли дитина вже заразна. Тобто в цей безсимптомний проміжок діти вже могли одне одного перезаражати. Ми все одно не можемо ефективно розірвати ланцюжок зараження. Десь не помили руки, десь погризли іграшки одне одному.

Думаю, в багатьох були ситуації, що відвели в садок ніби здорову дитину, а ввечері забираєте її з температурою чи діарея була. Та якщо дитина починає хворіти, коли ви у відпустці, знаєте, що це Коксакі, усе ж не ведіть її завтра в садок, хоч і з кількома прищиками. Заразною дитина може бути до трьох тижнів.

Фото: osvitoria.media

Як саме запідозрити Коксакі батькам

Я радила б батькам такі орієнтири:

Огляньте повністю шкіру дитини, чи є висипи; Якщо бачите характерні прищики на ручках, ніжках, зверніть увагу. Можливо, щось і в роті є; Якщо незрозуміло, чому дитина рюмсає, лихоманки немає, спробуйте домовитися з нею показати рот, особливо якщо дитина починає відмовлятися від їжі. Діти не завжди чітко локалізують біль і дискомфорт. Або одразу йдіть до лікаря; Орієнтуйтеся на ділянки, тобто локалізацію висипу. Наприклад, для атопічного дерматиту дітей раннього віку не характерні ділянки проявів саме на руках-стопах-долонях; при атопічному дерматиті зазвичай спочатку буде ділянка надмірної сухості; Коксакі не має вираженого свербежу, при вітрянці він буде; при вітрянці ймовірний поступовий розвиток — спочатку плямки, які згодом будуть підніматися, набиратись і лускати, а в Коксакі такого яскравого поступового перебігу зазвичай не буде; Висип може бути поєднаний з іншими симптомами; І майте на увазі: можлива й інша ентеровірусна інфекція, схожа на Коксакі.

Чи може в дитини перебігати Коксакі з кількома висипами, а не по всіх ділянках «рука-нога-рот»? Так, може. А може бути з доволі поширеними висипами. Наприклад, на нозі немає, а на руці, тулубі і в роті є. І ми як педіатри вже думаємо: «Ага, можливо, це все-таки воно».

Інколи висипи зовсім непомітні. Не так давно був випадок: у дитини температура, в’ялість, нічого гострого. Звернулися на п'ятий день. Я знімаю шкарпетки — є невеличкі висипи, які, здається, вже й минають.

Фото: onclinic.ua Огляд шкіри малюка

При Коксакі орієнтуємося на ті самі червоні прапорці, що й при інших вірусних захворюваннях:

Стан дитини, чи є лихоманка, яка її тривалість, як почуває себе дитина; Даємо жарознижувальний препарат, дивимося, як дитина реагує; Якщо температури немає, самопочуття нормальне, нормально харчується, немає язв у роті, то можемо спостерігати вдома кілька днів.

Точно до лікаря, коли в дитини:

багато висипів; варто оглянути шкіру, щоб з'ясувати, чи потрібен додатковий догляд;

лихоманка (38,5 і вище), погано контрольована;

якщо лихоманка триває понад три доби; це не через міф, що після трьох днів температури потрібен антибіотик, а через те, що треба професійно оцінити стан дитини;

погане самопочуття: в'ялість, слабкість;

якщо дитина каже, особливо старша, що має головний біль, стає ніби розконцентрована, ніби важко взяти іграшку й так далі — так інколи проявляється запалення мозку як одне з ускладнень Коксакі.

Якщо дитина принесе додому Коксакі, гарантовано захворіє вся родина?

Вірогідність того, що перехворіють усі в родині, доволі висока, утім частина людей переносить це захворювання безсимптомно або з настільки мінімальними проявами, що ви подумаєте, що просто з'їли забагато, умовно, лохини. А насправді це була одно-дворазова діарея через ентеровірусну інфекцію. Пул проявів дуже широкий.

Фото: pexels/cottonbro

Лікування Коксакі

Специфічного лікування хвороби Коксакі немає. Тобто немає чогось, що діє конкретно на цю хворобу. Наприклад, при бактеріальній інфекції ми даємо антибіотик проти неї. Проти деяких вірусних інфекцій є відповідні препарати.

При Коксакі такого немає. Усе лікування крутиться навколо того, що нам потрібно покращити життя дитини й родини:

Знижувати температуру; Приймати ібупрофен чи парацетамол, навіть коли температури немає, але є ранки в роті, це потрібно, щоб потамувати біль; Щоб зменшити біль, дітям до чотирьох років не можемо застосовувати спреї чи льодяники, щоб не вдавилися чи не стався рефлекторний спазм гортані при пшику; старшим дітям і дорослим частково допомагають спреї (з бензидаміном) — трошки знімають біль; Зволоження шкіри — самостійно призначати його не варто, бо дитину воно може ще більше роздратувати — пороздирає рани, тож буде додатковий ризик інфікування; Їжа не повинна подразнювати: без гострих приправ, лимонів-апельсинів тощо; можна навіть трохи переминати, щоб була більше схожа на кремову; холодне даємо теж; Якщо дитина відмовляється їсти, важливо, щоб вона все ж отримувала достатньо глюкози; можна давати напої навіть з доданою глюкозою або щось не дуже здорове й солодке. Бо між крапельницями в стаціонарі й цукром краще обрати їжу з цукром, але не перетворювати це потім на рутину для дитини. Бо в діток часто може розвиватись ацетонемічний синдром.

Родинне прибирання робимо особливо уважно. Ретельно все миємо, не ділимося посудом, хіба після термічної обробки. Якщо є посудомийка, то її достатньо.

Провітрювати приміщення важливо, поцікавтеся в школі-садочку, як часто провітрюють приміщення.

Фото: pexels/cottonbro

Які ускладнення можливі від хвороби Коксакі

У кожної хвороби своя статистика ускладнень. Ускладнення від Коксакі, той самий менінгіт чи енцефаліт (запалення мозку), зустрічаються не часто. У дітей, яких я вела, не було ускладнень від Коксакі. Але це не означає, що це неможливо.

Проблема багатьох вірусних інфекцій у тому, що ми не завжди знаємо, у кого станеться ускладнення, і це не завжди пов'язано з тим, що є якісь проблеми з імунітетом, наприклад. Інколи це лотерея, на жаль. Якщо дитина має імунодефіцити, то в неї однозначно високі ризики ускладнень будь-яких захворювань.

Але якщо дитина загалом здорова, просто хворіє на вірусні інфекції, як будь-яка людина, дитина, то ризики страшних ускладнень невисокі. Тому маємо бути спокійно-настороженими.

Одне з найчастіших ускладнень при Коксакі, особливо в малесеньких діток, — потенційне зневоднення й розвиток ацетонемічного синдрому як наслідок.

Бо якщо дитину болить у роті, вона погано їсть, погано п'є, батьки не завжди можуть знайти підхід, щоб її напоїти. І це не тому, що батьки якісь не такі, просто в дітей буває різний стан, різний темперамент і так далі. Інколи діти можуть потребувати наводнення за допомогою внутрішньовенної інфузії, яку роблять у стаціонарі.

Чи є конкретні терміни, коли дитина перестає бути заразною?

Для певних хвороб такі чіткі терміни є, але не для Коксакі. Дитина може бути заразною навіть протягом двох-трьох тижнів. Тобто в неї можуть минути яскраві прояви, а при цьому вона може виділяти вірус з фекаліями.

Тому наголошуємо насамперед на гігієні:

мінімум 20-секундне миття рук з милом і перед трапезою, і після туалету;

нормальна гігієнічна обробка іграшок у дитячому садочку;

нормальна гігієнічна обробка дитячих горщиків і так далі.

Коли дитині можна повертатись у колектив? Немає карантинних обмежень. Коли дитина добре почувається, здатна подбати про себе в межах свого віку, знову більш-менш їсть — можна повертатися до рутинного життя.