НСЗУ перерахує медзакладам понад пів мільярда гривень через невідповідність медичного обладання для допомоги

Національна служба здоров’я проведе перерахунки медичним закладам на понад пів мільярда гривень через невідповідність медичного обладання по всіх видах меддопомоги.

Уже підписаний відповідний наказ.

Про це на зустрічі з журналістами розповіла голова НСЗУ Наталія Гусак, передає кореспондентка LB.ua.

“Наразі бачимо, що є заклади, які обманули нас і по КТ, і по МРТ, і по ряду інших”, – сказала Гусак.

Вона додала, що служба попереджувала медзаклади, що вони мають вносити своє обладнання в електронну систему, що в них працює з обладнання, потрібного на різні медичні послуги. І в них був на це час ще з весни.

Нагадаємо, що перевірки наявності медобладнання автоматичні НСЗУ почали з вересня 2025 року. У НСЗУ це називали масштабним нововведенням, яке дозволить виявляти заклади, що декларують наявність медобладнання, але фактично не мають його, або воно в робочому стані.

Наявність робочого обладнання — обов’язкова умова договору між лікарнею та НСЗУ. Наприклад, діагностувати тип інсульту неможливо без томографії. У медзакладі може бути кілька томографів, але якщо в договорі передбачено мінімум один доступний цілодобово, хоча б один з них має працювати. Інакше це порушення.

Згідно дашбордом НСЗУ, в системі медзаклади зареєстрували понад 74 тисячі одиниць медобладнання. Мова про 86 типів зареєстрованого обладнання.