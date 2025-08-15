З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть

З 1 вересня Національна служба здоров’я України запускає автоматичний моніторинг наявності та стану медичного обладнання у медичних закладах, які мають контракти з НСЗУ.

У НСЗУ це називають масштабним нововведенням, яке дозволить виявляти заклади, що декларують наявність медобладнання, але фактично не мають його, або воно в робочому стані.

Про це LB.ua розповів начальник Аналітичного управління служби НСЗУ Василь Півень.

«Є ймовірність, що в цьому році ми почнемо виявляти заклади, які насправді не мають робочого обладнання, але вони контрактували і подавали, що воно декларативно існує. Таким закладам будуть за результатами моніторингу застосовуватись перерахунки, зупинки оплат і розривання пакетів», — розповів Півень.

Наявність робочого обладнання — обов’язкова умова договору між лікарнею та НСЗУ. Наприклад, діагностувати тип інсульту неможливо без томографії. У медзакладі може бути кілька томографів, але якщо в договорі передбачено мінімум один доступний цілодобово, хоча б один з них має працювати. Інакше це порушення.

Якщо єдиний апарат виходить з ладу, лікарня може направляти пацієнтів до інших закладів чи підрядників, які мають необхідне обладнання. Але витрати на такі послуги повинна покривати сама лікарня за рахунок коштів від НСЗУ, а не пацієнти.

Наступний крок — заклади вказуватимуть у медзаписах обладнання, яким діагностували людину, розповідає заступник голови НСЗУ з питань цифрового розвитку Олександр Рябець: «Бо, судячи зі скарг пацієнтів, є нюанси». Наприклад, відправляють до приватника платно, а потім можуть прозвітувати в НСЗУ, що надали пацієнту послугу безоплатно і держава має заплатити їм за це.

Радниця голови НСЗУ Ірина Кондратова наводить ще один приклад, чому вказувати обладнання важливо: «У національному протоколі лікування інсультів є вимога для діагностики інсульту використовувати КТ чи МРТ відповідної потужності. А є заклади, які мають пакет на інсульт, але там МРТ на 0,2 Тесла. Такий апарат у цьому випадку не можна використовувати, тому що він дасть недостовірну інформацію».

Перевірку обладнання вже підпілотували на прикладі мамографів. До 1.07 всі медзаклади, які надають цю послугу, мали внести відповідне обладнання. Так у НСЗУ виявили три медзаклади, які не мали мамографів, але мають контракти для проведення мамографії. Зараз з ними розривають договори.

Повний матеріал про автоматичний моніторинг НСЗУ можна прочитати тут