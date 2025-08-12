У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Здоров'я

"Вже спостерігаємо платні замовлення на дискредитацію нової команди", – директор Інституту раку

Новий директор Національного інституту раку Степан Крулько каже, що вже спостерігає замовні матеріали проти нової команди інституту.

Він вважає це спротивом у змінах закупівель ліків та роботи інституту загалом. Зараз тут триває аудит і буде оптимізація. 

Про це Крулько розповів в інтерв’ю LB.ua.

На посаді він трохи більше ніж місяць. НІР — загалом важкий заклад для змін, відомий гучними скандалами через корупцію, хабарі, непрозорі закупівлі ліків, постійними змінами керівництва (остання директорка протрималася два роки) та судовими справами проти лікарів. Інститут фактично є головним онкозакладом країни. 

Коли LB.ua неофіційно говорив з різними лікарями про НІР, зокрема управлінцями, чув: “Команда збирається гарна. Побачимо, чи їм дадуть зробити зміни” зокрема з аргументами, що в НІРі є багато лікарів, які лікували відомих і впливових людей. І в частини медиків є застереження, чи вдасться новій команді зламати політичне покровительство. 

На ці тези Крулько каже, що всі зміни готовий пояснювати: “Коли мені не будуть давати робити, зі спокійною душею піду і відкрито про це скажу. Наразі такого не відчуваю. Чи можу висловитися, якщо буде тиск і все інше? Можу. Чи буду про це говорити? Буду. Подивимося, чи люди, які мають вплив, готові на прозору трансформацію медичної системи. Ми вже спостерігаємо платні замовлення на дискредитацію нової команди. Багато кому не подобаються наші зміни як всередині закладу, так і в закупівлях. Чи будуть запускати, що новий керівник вбиває онкологію, вбиває Інститут раку, бо наступаю на неприємні речі? Чекаю, коли почнеться та готовий публічно про це говорити”.

Що саме планує змінити нова команда НІРу в інституті? Читайте розмову зі Степаном Крульком тут

