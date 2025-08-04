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Дієтичні напої можуть підвищувати ризик діабету більше, ніж солодка газована, — дослідження

Вживання однієї банки дієтичної газованої води на день може на третину підвищити ризик розвитку діабету 2 типу.

Дієтичні напої можуть підвищувати ризик діабету більше, ніж солодка газована, — дослідження
Газована вода з цукром
Фото: Freepik

До такого висновку дійшли науковці з Австралії та Нідерландів, результати дослідження опубліковані у журналі Diabetes & Metabolism.

Дослідники проаналізували звички харчування понад 36 тисяч австралійців віком від 40 до 69 років. Протягом 14 років вони спостерігали за станом здоров’я учасників, зокрема звертали увагу на споживання цукру та штучних підсолоджувачів. За результатами ті, хто регулярно вживав штучно підсолоджені напої, мали на 38% вищий ризик діабету 2 типу, ніж ті, хто рідко їх споживав.

Цікаво, що цей ризик виявився вищим, ніж у тих, хто щодня пив звичайні цукрові напої — для них ризик зростав «лише» на 23%.

Варто зазначити, що коли дослідники врахували фактор надмірної ваги, зв’язок між діабетом і цукровими напоями зник, однак для дієтичних напоїв він залишився. Це може свідчити про те, що штучні підсолоджувачі впливають на організм по-іншому, незалежно від маси тіла.

«Штучні підсолоджувачі часто рекомендують людям із ризиком діабету як нібито безпечну альтернативу цукру, але наші результати ставлять це під сумнів», — кажуть дослідники.

Науковці підозрюють, що лише деякі штучні підсолоджувачі можуть впливати на рівень цукру в крові, що сприяє підвищенню ризику діабету 2 типу.

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