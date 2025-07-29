НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
ГоловнаЗдоров'я

МОЗ оновило перелік дозувань ліків на основі канабісу

Оновлений перелік вже доступний для використання в ЕСОЗ.

МОЗ оновило перелік дозувань ліків на основі канабісу
медичний канабіс
Фото: ama.com.au

Міністерство охорони здоров’я розширило Перелік дозувань лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу.

Підписуйтесь на наш Google News

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Зазначається, що мета таких змін – розширити можливі варіанти призначення лікарських засобів на основі канабісу, які можуть виготовлятись в умовах аптеки, комбінованими ліками для підвищення доступності лікування пацієнтам, які цього потребують за медичними показами.

Оновлений перелік дозувань лікарських засобів на основі канабісу вже доступний для використання в ЕСОЗ. Ознайомитися з оновленим переліком можна на сайті МОЗ

В оновленому переліку - 14 форм лікарських засобів на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК) та 2 комбіновані форми (на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК) та канабідіолу (КБД)).

  • У МОЗ нагадали, що 16 лютого 2024 року був прийнятий Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)" №3528-IX. Відповідно до Закону, призначення та відпуск таких лікарських засобів обовʼязково фіксується в електронній системі охорони здоров’я та здійснюється виключно на підставі е-рецепта.
  • Використання паперових рецептурних бланків на екстемпоральні лікарські засоби з рослинної субстанції канабісу не передбачене законодавством.
  • У вересні минулого року МОЗ затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатиметься медичний канабіс
  • А в січні 2025 року в Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу
  • За оцінками МОЗ, 6 мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу. Понад 5 років пацієнтська спільнота боролася за те, щоб ці ліки стали доступними в Україні. 
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies