МОЗ оновило перелік дозувань ліків на основі канабісу

Оновлений перелік вже доступний для використання в ЕСОЗ.

Міністерство охорони здоров’я розширило Перелік дозувань лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Зазначається, що мета таких змін – розширити можливі варіанти призначення лікарських засобів на основі канабісу, які можуть виготовлятись в умовах аптеки, комбінованими ліками для підвищення доступності лікування пацієнтам, які цього потребують за медичними показами.

Оновлений перелік дозувань лікарських засобів на основі канабісу вже доступний для використання в ЕСОЗ. Ознайомитися з оновленим переліком можна на сайті МОЗ.

В оновленому переліку - 14 форм лікарських засобів на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК) та 2 комбіновані форми (на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК) та канабідіолу (КБД)).