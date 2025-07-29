МОЗ оновило перелік дозувань ліків на основі канабісу

Міністерство охорони здоров’я розширило Перелік дозувань лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу.
Про це повідомляється на сайті МОЗ.
Зазначається, що мета таких змін – розширити можливі варіанти призначення лікарських засобів на основі канабісу, які можуть виготовлятись в умовах аптеки, комбінованими ліками для підвищення доступності лікування пацієнтам, які цього потребують за медичними показами.
Оновлений перелік дозувань лікарських засобів на основі канабісу вже доступний для використання в ЕСОЗ. Ознайомитися з оновленим переліком можна на сайті МОЗ.
В оновленому переліку - 14 форм лікарських засобів на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК) та 2 комбіновані форми (на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК) та канабідіолу (КБД)).
- У МОЗ нагадали, що 16 лютого 2024 року був прийнятий Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)" №3528-IX. Відповідно до Закону, призначення та відпуск таких лікарських засобів обовʼязково фіксується в електронній системі охорони здоров’я та здійснюється виключно на підставі е-рецепта.
- Використання паперових рецептурних бланків на екстемпоральні лікарські засоби з рослинної субстанції канабісу не передбачене законодавством.
- У вересні минулого року МОЗ затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатиметься медичний канабіс.
- А в січні 2025 року в Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу.
- За оцінками МОЗ, 6 мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу. Понад 5 років пацієнтська спільнота боролася за те, щоб ці ліки стали доступними в Україні.