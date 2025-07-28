Пандемія COVID-19 пришвидшила старіння мозку навіть у тих, хто не хворів — дослідження

Пандемія COVID-19 залишила відбиток не лише на суспільстві та економіці, а й на здоров’ї мозку — навіть у людей, які не були інфіковані вірусом.

До такого висновку дійшли науковці з Ноттінгемського університету, які провели масштабне дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications.

Команда дослідників навчила алгоритм штучного інтелекту розпізнавати типові ознаки старіння мозку на основі даних понад 15 000 дорослих з британського біобанку.

Цей алгоритм потім проаналізував сканування мозку двох груп: тих, у кого МРТ проводили до пандемії, та тих, кого сканували як до, так і під час пандемії.

Згідно з результатами, в середньому мозок дорослих під час пандемії старів на п’ять з половиною місяців швидше, ніж у допандемічний період.

Найбільше вразило дослідників те, що навіть люди, які не хворіли на COVID-19, демонстрували ознаки прискореного старіння мозку.

«Це справді показує, наскільки сильно сам досвід пандемії — від ізоляції до фінансових труднощів і стресу — вплинув на здоров’я мозку», — пояснюють дослідники.

Особливо тривожними виявилися дані про підлітків. У молодих людей, зокрема у дівчат, спостерігалося стоншення кори головного мозку — ділянки, що відповідає за когнітивні функції. Ці зміни нагадували ті, що спостерігаються у підлітків, які пережили стрес чи травму.

У дорослих чоловіків зміни торкнулися як сірої, так і білої речовини мозку. Люди похилого віку та ті, хто перебуває в складних соціально-економічних умовах, також виявилися особливо вразливими до структурних змін у мозку.

Гарна новина в тому, що ці зміни можуть бути оборотними. У дослідженні проаналізовано сканування мозку лише з двох моментів часу, а це означає, що в наступні роки могло відбутися неврологічне відновлення.

Більше того, те, що мозок людини міг старіти швидше під час пандемії, не обов'язково означає, що її когнітивні функції обов'язково постраждали. Фактично, єдиними людьми в дослідженні, які показали зниження когнітивних здібностей, були ті, хто був безпосередньо інфікований вірусом SARS-CoV-2.