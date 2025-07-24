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В Україні росте захворюваність на кір, пік очікують на осінь, — ЦГЗ

Протягом перших шести місяців 2025 року в Україні зареєстровано 1196 випадків захворювання на кір — це в понад 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

В Україні росте захворюваність на кір, пік очікують на осінь, — ЦГЗ
Фото: Medical News Todaу

Про це повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Олексій Даниленко в ефірі «Суспільного. Новини».

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За словами Даниленка, динаміка поширення хвороби є стрімкою, однак вона під контролем і відповідає прогнозам епідеміологів. 

Очікується, що найбільше зростання захворюваності припаде на осінній період — після повернення дітей до навчальних закладів.

Основні причини — висока заразність вірусу та циклічність спалахів

«Кір — надзвичайно заразна хвороба. Один інфікований може передати вірус більшості людей, які не мають імунітету. Це одна з головних причин такої швидкої динаміки», — пояснив Даниленко.

Фахівці ЦГЗ зазначають, що спалахи кору виникають циклічно — кожні п’ять-шість років. У цей період накопичуються так звані "прошарки неімунних дітей», які не отримали планову вакцинацію. 

Ще один чинник зростання — поширення хвороби у сусідніх країнах, зокрема Румунії, Угорщині та Молдові.

«Ми не можемо ізолюватися від зовнішніх факторів. У прикордонних регіонах — Одеській та Чернівецькій областях — уже фіксуються нові випадки», — додав представник ЦГЗ.

У відомстві наголошують: найефективніший спосіб профілактики — вакцинація. Щеплення від кору входить до переліку обов’язкових у дитячому віці. Невакцинованим дорослим також рекомендують пройти імунізацію, особливо у разі відсутності документального підтвердження попереднього щеплення.

«Кір — не легка хвороба. Вона може мати важкі наслідки, зокрема пневмонію, енцефаліт, отит та інші ускладнення. Специфічного лікування немає, тому надзвичайно важливо запобігти захворюванню», — підкреслив Даниленко.

Симптоми хвороби на початковій стадії схожі на ГРВІ: лихоманка, риніт, кон’юнктивіт. Однак уже за кілька днів з’являється характерна висипка, яка починається з обличчя й поширюється на тулуб і кінцівки. Хворий є заразним вже за чотири дні до появи висипки.

За даними ЦГЗ, торік близько 90% українських дітей отримали планове щеплення від кору. Попри це, захворюваність почала зростати ще у 2024 році — тоді кількість випадків зросла у 6,6 раза порівняно з 2023 роком.

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