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У Львові хлопцю пересадили два серця за три доби – власне відмовило, і перше донорське теж

Львівським лікарям довелося зробити одному юнаку дві пересадки серця поспіль після того, як власний орган вийшов з ладу, а перший донорський - відмовив. 

У Львові хлопцю пересадили два серця за три доби – власне відмовило, і перше донорське теж
Юнак пережив дві пересадки серця за три доби
Фото: Перше медичне обʼєднання Львова

20-річний Віталій Дац із Яворова на Львівщині. Життя йому врятували кардіохірурги Першого медоб’єднання Львова. 

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Віталій від народження мав ваду серця, однак про неї не знав. Її розвиток спровокувала вірусна застуда, яку переніс пів року тому. Тоді був у Польщі і щойно стало геть зле – поїхав додому. 

Спеціалісти однієї з львівських клінік діагностували йому дилатаційну кардіоміопатію. Це захворювання, за якого серце втрачає пружність, роздувається як куля і вже не може перекачувати кров. 

Фракція викиду, за норми 50-70%, була 15%. Це критично мало. Єдиний вихід – трансплантація. На додачу розвинулася аритмія і юнаку імплантували кардіовертер-дефібрилятор. За три місяці він почав бити хлопця струмом, а фракція знизилася до 10%.

До Лікарні Святого Пантелеймона Віталія доправили реанімобілем уже в критичному стані. Його серце фактично перестало працювати, а дефібрилятор постійно подавав електричний розряд. Лише за одну ніч пацієнт отримав понад 20 ударів струмом, кожен – по 800 вольт. Двічі дісталося навіть кардіохірургу Роману Домашичу, який забирав пристрій з грудей пацієнта. 

Спеціалісти відразу внесли Віталія в лист очікування на серце і підключили до ЕКМО – апарату, що замінює роботу серця і легень. 

Донорське серце з'явилося за тиждень. Однак виявилося недостатньо здоровим. Та оскільки стан Віталія був критичним і без операції він би помер, довелося ризикувати. 

Серце спершу запрацювало, а через годину зупинилося. Кардіохірурги знову підключили пацієнта до ЕКМО і повторно внесли до листа очікування. 

Операція з пересадки серця
Фото: Перше медичне обʼєднання Львова
Операція з пересадки серця

«Попри мінімальні шанси отримати донорський орган, через 2 доби знову з’явився донор і Віталію пересадили нове серце. Повторна ретрансплантація пройшла успішно. Майже місяць наші спеціалісти боролися за життя Віталія», — розповідає Роман Домашич, керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.

Віталій після пересадки серця у Львові
Віталій після пересадки серця у Львові

Минуло вже 3 тижні після трансплантації. Віталій, попри слабкість, почувається добре, а його нове серце працює стабільно.

Юнак після пересадки серця
Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Юнак після пересадки серця

Перевірка серця після пересадки
Фото: Перше медоб'єднання Львова
Перевірка серця після пересадки

 Попереду на хлопця чекає реабілітація та регулярні контрольні обстеження. Його найбільша мрія зараз – відновитися і знову повернутися до занять у спортзалі. 

Поряд з ним мама, яка каже, що її сина врятував Бог руками лікарів і родин донорів, що давали згоди на те, аби органи їхніх померлих рідних врятували інші життя.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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