Львівським лікарям довелося зробити одному юнаку дві пересадки серця поспіль після того, як власний орган вийшов з ладу, а перший донорський - відмовив.

Юнак пережив дві пересадки серця за три доби

20-річний Віталій Дац із Яворова на Львівщині. Життя йому врятували кардіохірурги Першого медоб’єднання Львова.

Віталій від народження мав ваду серця, однак про неї не знав. Її розвиток спровокувала вірусна застуда, яку переніс пів року тому. Тоді був у Польщі і щойно стало геть зле – поїхав додому.

Спеціалісти однієї з львівських клінік діагностували йому дилатаційну кардіоміопатію. Це захворювання, за якого серце втрачає пружність, роздувається як куля і вже не може перекачувати кров.

Фракція викиду, за норми 50-70%, була 15%. Це критично мало. Єдиний вихід – трансплантація. На додачу розвинулася аритмія і юнаку імплантували кардіовертер-дефібрилятор. За три місяці він почав бити хлопця струмом, а фракція знизилася до 10%.

До Лікарні Святого Пантелеймона Віталія доправили реанімобілем уже в критичному стані. Його серце фактично перестало працювати, а дефібрилятор постійно подавав електричний розряд. Лише за одну ніч пацієнт отримав понад 20 ударів струмом, кожен – по 800 вольт. Двічі дісталося навіть кардіохірургу Роману Домашичу, який забирав пристрій з грудей пацієнта.

Спеціалісти відразу внесли Віталія в лист очікування на серце і підключили до ЕКМО – апарату, що замінює роботу серця і легень.

Донорське серце з'явилося за тиждень. Однак виявилося недостатньо здоровим. Та оскільки стан Віталія був критичним і без операції він би помер, довелося ризикувати.

Серце спершу запрацювало, а через годину зупинилося. Кардіохірурги знову підключили пацієнта до ЕКМО і повторно внесли до листа очікування.

Фото: Перше медичне обʼєднання Львова Операція з пересадки серця

«Попри мінімальні шанси отримати донорський орган, через 2 доби знову з’явився донор і Віталію пересадили нове серце. Повторна ретрансплантація пройшла успішно. Майже місяць наші спеціалісти боролися за життя Віталія», — розповідає Роман Домашич, керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.

Віталій після пересадки серця у Львові

Минуло вже 3 тижні після трансплантації. Віталій, попри слабкість, почувається добре, а його нове серце працює стабільно.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова Юнак після пересадки серця

Фото: Перше медоб'єднання Львова Перевірка серця після пересадки

Попереду на хлопця чекає реабілітація та регулярні контрольні обстеження. Його найбільша мрія зараз – відновитися і знову повернутися до занять у спортзалі.

Поряд з ним мама, яка каже, що її сина врятував Бог руками лікарів і родин донорів, що давали згоди на те, аби органи їхніх померлих рідних врятували інші життя.