У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає

Із 66 лікарень, які перевіряв МОЗ по лікуванню інсультів, у більшості виявили проблеми.

З 1 липня уже 17 із них Національна служба здоровʼя України не продовжила договори за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».

Причина – невиконання вимог щодо якості надання допомоги, повідомило Міністерство охорони здоров’я за підсумками весняного аудиту.

Ще 19 лікарень з цієї ж причини отримали попередження – їхні договори діятимуть лише до кінця ІІІ кварталу. Якщо порушення не усунуть, фінансування припинять.

Аудит проводили спільно МОЗ та лікарі-експерти, які відомство відібрало. Робочі групи перевірили 66 лікарень у 18 областях та Києві. Більше ніж у третини закладів виявили суттєві недоліки:

відсутність цілодобової нейровізуалізації (КТ або МРТ),

грубі порушення клінічних протоколів,

нестача спеціалістів або критично важливого обладнання.

Після усунення недоліків заклади зможуть повторно податися на моніторинг.

Водночас із 1 липня оновлено маршрути екстреної медичної допомоги – тепер пацієнтів з підозрою на інсульт доставляють виключно до лікарень, які довели МОЗу свою спроможність надавати якісну допомогу.

У МОЗ зазначають, що загалом в Україні спостерігається позитивна динаміка у лікуванні інсультів. Зокрема, кількість тромболізисів за останні роки зросла вдесятеро. Нині 16% пацієнтів з ішемічним інсультом отримують цю терапію — вище за ціль, встановлену Європейським планом до 2030 року.

Протягом другої половини 2025 року МОЗ продовжить перевірку лікарень, що працюють із пацієнтами, які перенесли інсульт.

Детальніше про те, як саме МОЗ перевіряє заклади, ми писали раніше в матеріалі, який можна прочитати тут.