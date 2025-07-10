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НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює

Тепер кожен українець може перевірити, яке саме обладнання — від комп’ютерних томографів до мамографів — є в тому чи іншому закладі, в якому воно стані, чи функціонує та яке навантаження має. 

НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Ортопантомографічне 3D дослідження на томографі у «Феофанії».
Фото: Феофанія клінічна лікарня

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оприлюднила відповідний новий дашборд – з інформацією про медичне обладнання, зареєстроване в лікарнях.

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Про це повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

Цей інструмент — відповідь на типову ситуацію, коли дороге обладнання закуповується за бюджетні кошти, але фактично погано використовується для безоплатної допомоги.

Наприклад, томограф можуть запускати кілька разів на день, а решту часу використовувати для платних обстежень «у тіньовому режимі». Або апаратура просто стоїть непідключеною і людей скерують на платні послуги в інше місце. Або є брак персоналу, який може працювати з такою діагностикою, тому обладнання простоює. 

Тепер такі речі буде простіше виявити.

“Це інструмент автоматичного моніторингу. Він покаже, чи справді обладнання працює, скільки обстежень проводиться, і чи відповідає заклад умовам контракту з НСЗУ”, — зазначають у службі.

Дані також стануть основою для контрактування послуг — щоби закуповувати там, де є реальна технічна спроможність та безпечні умови для пацієнтів.

У липні стартував перший автоматичний моніторинг для послуг мамографії.

У дашборді можна знайти ключову інформацію: модель пристрою, рік випуску, технічний стан, статус роботи, фактичне навантаження. Реєстрація обладнання триває — медзаклади мають час внести дані до 1 серпня 2025 року. Інформація оновлюється щодня.

Наступний крок — запуск електронної черги на діагностичні послуги. Пацієнти зможуть не лише бачити наявність обладнання, а й записуватися на обстеження онлайн. 


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