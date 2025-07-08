За рік після удару РФ у Охматдиті провели понад 10 тисяч операцій

За рік після російського удару по НДСЛ Охматдит, у лікарні провели понад 10 тисяч операцій, а стаціонарну допомогу отримали майже 22 тисячі дітей.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Він нагадав, що уранці 8 липня 2024 року російська крилата ракета влучила у заклад. Тоді загинули двоє людей, поранено - 32. Зруйнованими були 5 корпусів лікарні.
"Але вже за кілька днів лікарня знову відкрила свої двері для пацієнтів. Відділення перевели до сучасного корпусу, який, попри ушкодження, не зупинився. І не зупиняється", – розповів очільник МОЗ.
За рік у Охматдиті провели понад 10 тисяч операцій. Третина з них були складними, рідкісними, іноді унікальними. Стаціонарну допомогу отримали майже 22 тисячі дітей. Понад 176 тисяч разів пацієнти зверталися до поліклініки.
Як зазначив Ляшко, попри все, Охматдит не припиняв свою роботу ні на день. Триває повноцінне відновлення: оновлюють фасади, інженерні системи, внутрішні приміщення — і все це без зупинки лікувального процесу.
- Підрядник раніше розаповів виданню LB.ua, що ремонт Охматдиту проходитиме у чотири етапи.
- А міністр Ляшко зазначив, що ремонт фасаду Охматдиту мають завершити до холодів.
- 8 липня російська ракета прямим влучанням зруйнувала токсикологічний корпус Охматдиту, найбільшої дитячої лікарні країни. Вибухова хвиля вдарила ще по кількох корпусах — зокрема, хірургічному й новому, який запустили тільки-но у 2022-му.
- Лікарня виставила реквізити для допомоги, де поруч з офіційним і рахунок благодійного фонду «Охматдит — Здорове дитинство». Ці ж реквізити опублікували офіційні сторінки, зокрема МОЗ. Згодом через гроші на відновлення лікарні спалахнув скандал.
- Восени минулого року у Охматдиті закінчили перші протиаварійні роботи. Однак вже у січні цього року стало відомо, що МОЗ та благодійний фонд при Охматдиті таки домовляються про умови витрачання майже 400 млн донатів українців.
- Уряд спрямував на відбудову Охматдиту близько 6,3 млн гривень.