За рік після удару РФ у Охматдиті провели понад 10 тисяч операцій

За рік після російського удару по НДСЛ Охматдит, у лікарні провели понад 10 тисяч операцій, а стаціонарну допомогу отримали майже 22 тисячі дітей.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він нагадав, що уранці 8 липня 2024 року російська крилата ракета влучила у заклад. Тоді загинули двоє людей, поранено - 32. Зруйнованими були 5 корпусів лікарні.

"Але вже за кілька днів лікарня знову відкрила свої двері для пацієнтів. Відділення перевели до сучасного корпусу, який, попри ушкодження, не зупинився. І не зупиняється", – розповів очільник МОЗ.

За рік у Охматдиті провели понад 10 тисяч операцій. Третина з них були складними, рідкісними, іноді унікальними. Стаціонарну допомогу отримали майже 22 тисячі дітей. Понад 176 тисяч разів пацієнти зверталися до поліклініки.

Як зазначив Ляшко, попри все, Охматдит не припиняв свою роботу ні на день. Триває повноцінне відновлення: оновлюють фасади, інженерні системи, внутрішні приміщення — і все це без зупинки лікувального процесу.