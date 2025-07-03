​Апеляція ВАКС відмовилася змінити запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків директора Інституту раку

Рішення набрало законної сили і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила без змін запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків директора Інституту раку.

Як повідомила пресслужба АП, колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.