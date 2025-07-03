​Апеляція ВАКС відмовилася змінити запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків директора Інституту раку

Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила без змін запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків директора Інституту раку.
Як повідомила пресслужба АП, колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
- ВАКС розпорядився 26 червня, що підозрюваний може внести 30 млн грн застави.
- У цій справі підозру отримали 6 учасників злочинної схеми, яка завдала збитків на понад 231 млн грн.
- Серед зловмисників – фактичний керівник найбільшої групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні, двоє довірених осіб - представників підконтрольних організатору приватних компаній, в.о. директора інституту і ще дві службові особи медзакладу.