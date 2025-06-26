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Суд обрав запобіжний захід ексочільнику Національного інституту раку

У справі фігурують ще 6 осіб. які вже отримали підозри.

Суд обрав запобіжний захід ексочільнику Національного інституту раку
Національний інститут раку
Фото: Макс Требухов

26 червня слідчий суддя ВАКС застосував до колишнього виконувача обов'язків директора Національного інституту раку, який наразі є депутатом обласної ради, запобіжний захід.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Підозрюваний може внести 30 млн грн застави.

Також суд поклав на учасника злочинної схеми такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора чи суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;
  • не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі; 
  • здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України; 
  • носити електронний засіб контролю.

Минулого тижня САП та НАБУ викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих.

Підозру отримали 6 учасникам злочинної схеми, яка завдала збитків на понад 231 млн грн.

Серед зловмисників – фактичний керівник найбільшої групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні, двоє довірених осіб - представників підконтрольних організатору приватних компаній, в.о. директора інституту і ще дві службові особи медзакладу.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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