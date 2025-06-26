Суд обрав запобіжний захід ексочільнику Національного інституту раку

У справі фігурують ще 6 осіб. які вже отримали підозри.

26 червня слідчий суддя ВАКС застосував до колишнього виконувача обов'язків директора Національного інституту раку, який наразі є депутатом обласної ради, запобіжний захід.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Підозрюваний може внести 30 млн грн застави.

Також суд поклав на учасника злочинної схеми такі процесуальні обов’язки:

прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора чи суду;

повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;

здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;

носити електронний засіб контролю.

Минулого тижня САП та НАБУ викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих.

Підозру отримали 6 учасникам злочинної схеми, яка завдала збитків на понад 231 млн грн.

Серед зловмисників – фактичний керівник найбільшої групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні, двоє довірених осіб - представників підконтрольних організатору приватних компаній, в.о. директора інституту і ще дві службові особи медзакладу.