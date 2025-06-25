«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович

В Україні люди пенсійного віку живуть здоровим життям у середньому лише шість років після 65.

Жінки в середньому мають після 65 ще вісім років здорового життя, тоді як чоловіки — лише п’ять.

Такі дані оприлюднила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час заходу «Реформа турботи: трансформація соціальних послуг України».

Під «здоровим життям» мається на увазі період, коли людина ще не залежить постійно від медичних послуг, ліків чи догляду.

«Це надзвичайно невисокий показник. Це означає, що українці швидко втрачають здатність до активного повсякденного життя. І це те, над чим потрібно працювати», — сказала міністерка.

За її словами, основні причини такого стану — низький рівень доходів, відсутність якісного соціального сервісу, а також ізоляція літніх людей.

Міністерка нагадала про перші місяці повномасштабного вторгнення, коли тисячі людей похилого віку опинилися без підтримки навіть при наявності грошей — вони не могли фізично придбати продукти чи дістатися до аптек.

Тому в рамках реформи соціальних послуг уряд планує створити мережу кейс-менеджерів, що будуть працювати в кожній громаді, а також розвивати систему денного догляду замість утримання у стаціонарних закладах. Пріоритет — збереження автономії людини та її звичного способу життя.

Окрема увага приділяється створенню центрів життєстійкості — багатофункціональних хабів соцпідтримки. За словами Жолнович, Україна бере приклад з Ізраїлю, де такі центри миттєво активізуються в разі криз: інформують родини, надають психологічну підтримку, координують допомогу.

Також реформа передбачає:

Розвиток муніципальної няні та підтримку матерів з дітьми;

Впровадження послуги підтриманого проживання для людей з інвалідністю;

Доступ до соціального таксі, супроводу в лікарнях, інклюзивного навчання;

Розширення психосоціальної підтримки та допомоги доглядальникам;

Запровадження малих грантів для родин із дітьми, які потребують додаткових соціальних послуг.

«Ми не повинні позбавляти людину її індивідуальності тільки тому, що вона потребує догляду», — додала міністерка.

Нагадаємо, упродовж червня Міністерство соціальної політики разом із громадами та у співпраці з громадськими організаціями відкрили ще 50 Центрів життєстійкості у різних областях України.

Також Мінсоцполітики закликає громади надавати послугу підтриманого проживання замість інтернатів для старших людей та з інвалідністю. Цього року є ресурси для забезпечення 2000 людей.



