Мінсоцполітики закликає громади надавати послугу підтриманого проживання замість інтернатів для старших людей та з інвалідністю

Міністерство соціальної політики закуповує послугу підтриманого проживання в громадах в межах пілотного проекту, який є однією із базових послуг для реалізації Стратегії реформування інтернатних закладів для осіб старшого віку та осіб з інвалідністю та деінституціалізації догляду.

Про це повідомила глава Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович під час презентації Всеукраїнської кампанії соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш», передає кореспондент LB.ua.

За її словами, “філософія Міністерства соціальної політики – це створювати можливості, а не забирати їх у людей шляхом різних інших речей, які обмежують”. Йдеться про новий формат підтримки людей з інвалідністю, які проживають в інтернатних закладах, – послугу підтриманого проживання.

Жолнович розповіла історію 18-річного хлопця з ментальними порушеннями: “Микола прожив 18 років в дитячому інтернаті, і далі його би мали перевести в психоневрологічний інтернат, де в багатьох випадках навіть в туалеті не можна усамітнитись, тому що там немає дверцят. Через управління соцзахисту він перейшов жити в послугу підтриманого проживання. Що там?

Послуга з підтриманого проживання, фото випускника інтернату

По-перше, він точно зміг обирати собі їжу. По-друге, вперше в житті він зміг обрати, з ким жити, тому що в інтернаті часто по 15-20 людей в одній кімнаті проживають. Зараз у нього тільки один сусід. Я сподіваюся, що в майбутньому це буде окремий простір, де не треба буде і сусідів вибирати. Все-таки це це була би наша ідеальна мрія. Але він обирав, з ким би йому хотілось бути в цій кімнаті чи не хотілось. Там він вперше навчився готувати їсти і зварив борщ. І для нього це було надзвичайною радістю. Він зареєстрував власну пошту, почав користуватись мобільним телефоном і в нього була велика радість сфотографуватися з Оленою Володимирівною (Зеленською - Ред.), коли ми туди їздили. Він почав мріяти. Зробив грядки біля будинку підтриманого проживання – виявляється, він чудово вивчає флористику, може розуміти, як вирощувати квіти, він добре з цим працює, він добре за цим доглядає. Він хоче отримати вищу освіту флориста і зараз готується здати тест НМТ. І все це він може завдяки іншому підходу до догляду, який не обмежує, не десоціалізує, не виключає людину зі звичного його оточення”.

Голова Мінсоцполітики повідомила, що цю послугу відомство розпочало закуповувати як пілотний проєкт. “Закуповуємо її в будь-кого, кого обере людина. Закуповуємо її у всіх на ринку, хто покаже навчену команду, яка готова працювати з такою послугою. Закуповуємо її в громадах, в невеликому житлі, яке не буде десоціалізувати людей”, – сказала Жолнович.

За її словами, ця послуга поки маловідома, “хоч у нас є ресурс на 2 000 людей. Я би дуже хотіла, щоби вона стала масштабною і такі історії, як Миколи були не рідкістю, не прикладом, а нормою нашого життя”.

За даними Міністерства соцполітики, наразі у 5 регіонах створено 14 помешкань підтриманого проживання, де живе 81 людина. У 2025 році скористатися послугою підтриманого проживання та стаціонарного догляду можуть 2 тисячі людей.

В Україні стартувала всеукраїнська кампанія соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш», яка спрямована на просування принципів безбар’єрності та залучення людей до творення України без бар’єрів. У презентації кампанії взяли участь перша леді України Олена Зеленська та представники міністерств, які реалізують флагманські проєкти в межах Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору.



