Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі

Більшості людей знайомі ситуації, коли забуваєш якесь слово, причину, через яку увійшов у кімнату, не можеш знайти ключі чи окуляри або складно вивчати нову мову.

Науковці проаналізували причини цих ситуацій і порадили, як покращити пам'ять.

Наука про пам’ять показує, що люди створені для забування, пише CNN.

Ми можемо пам’ятати лише сім пунктів (плюс-мінус два) одночасно.

«Я думаю, що одне з помилкових уявлень полягає в тому, що ми повинні сприймати все, що нас оточує. Насправді наш мозок працює за принципом економії: отримувати якомога менше інформації», - каже доктор Чаран Ранганатх, автор книги «Чому ми пам’ятаємо: розкриття сили пам’яті, щоб утримувати те, що має значення».

За його словами, річ у здатності використовувати увагу як великий фільтр, щоб зосередитися на найважливішому.

Покращення пам'яті – це не спроба запхати більше інформації в голову.

«Іноді краще запам'ятовувати означає запам'ятовувати менше», - каже Ранганатх. Фрагментування або групуванням багатьох речей в одну — дієвий спосіб щось запам'ятати. Таким чином ми запам’ятовуємо алфавіт: замість окремих елементів (літер) алфавіт стає одним цілим.

Що ви можете зробити, якщо у вас проблеми із пам'яттю

Придайте значення

Прив’яжіть те, що ви хочете запам’ятати, до чогось важливого.

Ви можете запам’ятати імена, якщо зможете пов’язати їх з інформацією, яка має для вас значення. Яскраві образи можуть допомогти запам’ятати ім’я.

Перевірте себе

Метод спроб і помилок – один із найкращих способів щось запам’ятати. Якщо ви вивчаєте нове слово з іноземної мови, спробуйте припустити, яким може бути його значення.

Коли ви будете знати правильне значення цього слова, мозок може налаштувати цей спогад, щоб переконатися, що він тісніше пов'язаний з правильною відповіддю.

Зробіть помітним

Так само, як легше знайти яскраво-рожевий стікер на столі, повному жовтих нотаток, легше знайти спогади, які мають особливості і виділяються серед інших.

Наприклад, коли ви кладете ключі, зверніть увагу на деталь, таку як звук або унікальний візуальний сигнал. Це допоможе вам запам'ятати, куди ви їх поклали.

Важливість

Мозок адаптувався позначати важливі моменти. Коли у нас є досвід, який є корисним, страшним або бентежним, вивільняються хімічні речовини, такі як дофамін, норадреналін або серотонін. Ці нейромедіатори допомагають краще закріпити досвід у пам'яті. Допитливість також може відігравати певну роль. Тож, перш ніж навчатися, зацікавтеся предметом.

Контекст

Використовуйте свої органи чуття, щоб подорожувати в часі.

“Наші спогади про події, або епізодичні спогади, пов'язані з тим, де і коли відбулася подія, – сказав Ранганат. - Ось чому, почувши пісню, яка грала під час вашого літа за кордоном, або відчувши запах їжі, яку готувала ваша бабуся, ви можете миттєво перенестися в минуле». Якщо ви намагаєтеся згадати минулу подію, уявіть себе в цьому місці та часі — що ви відчували, про що думали, які краєвиди бачили та які звуки чули.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як проведений за гаджетами час впливає на дітей.