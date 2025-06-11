Які небезпечні речовини можуть бути у повітрі після обстрілів, пояснила Центральна обсерваторія

Після обстрілів у місцях пожеж у Києві у повітрі фіксували перевищення оксиду вуглецю та діоксиду азоту.

Це газоподібні сполуки, які виникають у результаті різних процесів, зокрема згоряння.

Про це кореспонденту LB.ua. повідомила начальниця відділу інформації про стан забруднення навколишнього середовища Центральної геофізичної обсерваторії імені Б. Срезневського Аліса Семеняга.

“Наші пости спостереження знаходяться в різних районах, у нас їх лише 15 зараз. Там відбираються проби тільки чотири рази на день. Якщо обстріли і пожежі були в районі нашого посту і метеорологічні умови були задовільні, тобто вітер дув у потрібну сторону, то тоді фіксуються перевищення в основному оксиду вуглецю, діоксиду азоту”, - говорить Семеняга.

Після сильних обстрілів представники обсерваторії виїжджають на місця прильотів і відбирають проби. За словами Семеняги, виїжджали і 10 червня, коли Київ масовано атакували дронами, але перевищень ніяких не було.

“У січні цього року після сильного обстрілу Києва у нас було перевищення у 2-3 рази по оксиду вуглецю. Якщо вітер сильний, то воно, в принципі, розвіюється у верхні шари атмосфери”, - говорить керівниця відділу.

За словами експертки, діоксид азоту і оксид вуглецю - це другий і третій клас небезпеки.

“В принципі, воно небезпечно, але не настільки. У нас влітку завжди йде перевищення цих домішок”, - говорить вона.

Однак, за словами Семеняги, якщо на вулиці після обстрілу відчувається запах гарі, то краще закрити вікна, провітрити квартиру за допомогою вентилятора чи кондиціонера та увімкнути зволожувач повітря.