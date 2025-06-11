У Міноборони пояснили, чому військові досі не отримали перші “Пакунки пораненого”

У Міністерстві оборони України сподіваються, що в короткі терміни отримають фінансування з бюджету на «Пакунки пораненого» і військовослужбовці, які проходять лікування та відновлення після поранень, отримають перші набори в наступному кварталі.

Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк під час презентації Всеукраїнської кампанії соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш», передає кореспондент LB.ua.

“Пакунок пораненого - максимально зручний і комфортний засіб для всіх наших військовослужбовців, які отримали поранення і опинилися в лікарнях, шпиталях. Цей пакунок розроблений колективом (Міноборони - Ред.) декілька місяців тому, - сказав Мойсюк. - Я сподіваюсь, що в короткі терміни ми завершимо технічні деталі і отримаємо фінансування в перегляді нашого бюджету на наступні пів року і в наступному кварталі перші пакунки вже будуть доставлені до наших військовослужбовців, які проходять лікування”.

Кабінет міністрів у січні 2025 року підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо впровадження "пакунку пораненого" – спеціального набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни для поранених або хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту.

До "пакунку пораненого" входять 30 предметів: адаптивна майка, шорти, фуфайки (з короткими та довгими рукавами) і штани шкарпетки, казармені капці, рушник шампунь, антисептик, серветки, зубна щітка й паста, а також інші засоби особистої гігієни. Адаптивний одяг спроєктований так, щоб його можна було легко одягати без зайвих зусиль, навіть з обмеженнями в рухах. Для жінок набір доповнено предметами, які враховують їхні особливі потреби: щітка для волосся, засоби гігієни, косметичні ватні диски, ватні палички та резинка для волосся. Для лежачих пацієнтів або хворих із обмеженими можливостями до комплекту додаються спеціальна чашка для годування, адаптивна ложка-виделка та інші зручні рішення.