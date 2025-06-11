У Міноборони пояснили, чому військові досі не отримали перші “Пакунки пораненого”

У Міністерстві оборони України сподіваються, що в короткі терміни отримають фінансування з бюджету на «Пакунки пораненого» і військовослужбовці, які проходять лікування та відновлення після поранень, отримають перші набори в наступному кварталі.
Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк під час презентації Всеукраїнської кампанії соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш», передає кореспондент LB.ua.
“Пакунок пораненого - максимально зручний і комфортний засіб для всіх наших військовослужбовців, які отримали поранення і опинилися в лікарнях, шпиталях. Цей пакунок розроблений колективом (Міноборони - Ред.) декілька місяців тому, - сказав Мойсюк. - Я сподіваюсь, що в короткі терміни ми завершимо технічні деталі і отримаємо фінансування в перегляді нашого бюджету на наступні пів року і в наступному кварталі перші пакунки вже будуть доставлені до наших військовослужбовців, які проходять лікування”.
- Кабінет міністрів у січні 2025 року підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо впровадження "пакунку пораненого" – спеціального набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни для поранених або хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту.
- До "пакунку пораненого" входять 30 предметів: адаптивна майка, шорти, фуфайки (з короткими та довгими рукавами) і штани шкарпетки, казармені капці, рушник шампунь, антисептик, серветки, зубна щітка й паста, а також інші засоби особистої гігієни.
- Адаптивний одяг спроєктований так, щоб його можна було легко одягати без зайвих зусиль, навіть з обмеженнями в рухах.
- Для жінок набір доповнено предметами, які враховують їхні особливі потреби: щітка для волосся, засоби гігієни, косметичні ватні диски, ватні палички та резинка для волосся.
- Для лежачих пацієнтів або хворих із обмеженими можливостями до комплекту додаються спеціальна чашка для годування, адаптивна ложка-виделка та інші зручні рішення.
- Як повідомлялося, для запуску проєкту "пакунок пораненого" Кабмін має ухвалити відповідну постанову щодо його фінансування.