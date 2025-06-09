Ремонт фасаду Охматдиту мають завершити до холодів — Ляшко

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на брифінгу, присвяченому початку основного ремонту лікарні, повідомляє кореспондентка LB.ua.

“Прохання від нас всі фасадні роботи завершити до холодів, щоб корпус продовжував існувати як єдине ціле”, - сказав Ляшко.

За його словами, зараз роблять заміри, планується заміна вікон, ремонт енергомереж, інженерних систем, вентиляції, пошкоджених стель та панелей.

Почати внутрішні робити збираються з відділення трансплантації кісткового мозку, зокрема йдеться про ремонт вентиляції. Мова про так звані «чисті» приміщення, стерильні бокси, які потрібні пацієнтам для перебування. Це єдине відділення, яке не відновило роботу після удару, тому що там пошкодили усі стерильні бокси.

“Чим швидше звершать вентиляційні роботи, тим швидше повернуться діти”, - каже міністр.

Щодо хірургічного корпусу, то наразі вирішується, буде це реконструкція, чи знос і нова будова. Токсикологічний корпус наразі законсервований.

Весь ремонт планують завершити без зупинки роботи лікарні, але тимчасово на короткі проміжки можуть закривати окремі палати чи відділення.

Впродовж місяця буде тендер на будівництво трансформаторної підстанції. Світлопрозорі конструкції фасаду замінятимуть в останню чергу.

Наразі тривають додаткові обстеження приміщень, замовляють матеріали та домовляються про поставки.

В цілому, ремонт корпусу без обладнання коштуватиме 293 млн грн.

8 липня російська ракета прямим влучанням зруйнувала токсикологічний корпус Охматдиту, найбільшої дитячої лікарні країни. Вибухова хвиля вдарила ще по кількох корпусах — зокрема, хірургічному й новому, який запустили тільки-но у 2022-му.

Лікарня виставила реквізити для допомоги, де поруч з офіційним і рахунок благодійного фонду «Охматдит — Здорове дитинство». Ці ж реквізити опублікували офіційні сторінки, зокрема МОЗ. Згодом через гроші на відновлення лікарні спалахнув скандал.

Восени минулого року у Охматдиті закінчили перші протиаварійні роботи. Однак вже у січні цього року стало відомо, що МОЗ та благодійний фонд при Охматдиті таки домовляються про умови витрачання майже 400 млн донатів українців.

Уряд спрямував на відбудову Охматдиту близько 6,3 млн гривень. Відбудова сучасного корпусу лікарні «Охматдит» вартуватиме близько 396 мільйонів гривень — роботи оплатять з благодійного фонду при лікарні, який викликав скандал.