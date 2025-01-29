МОЗ та благодійний фонд при Охматдиті домовляються про умови витрачання майже 400 млн донатів українців

Благодійний фонд «Охматдит -здорове дитинство», який після ракетної атаки Росії на Охматдит зібрав понад 378 млн грн донатів , оголосив про “ухвалені важливі рішення” щодо цих коштів.

Відбулася зустріч учасників фонду Соломії Вітвіцької та Романа Лобая з керівництвом лікарні, на якій були також заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов, голова Ради з відновлення лікарні Інну Іваненко та учасник Ради і виконавчий директор БФ “Таблеточки” В’ячеслав Биков.

Про це написав сам Роман Лобай, підприємець, волонтер, перший голова опікунської ради львівського ОХМАТДИТу, який у листопаді увійшов у склад учасників.

“Під час зустрічі ухвалені важливі рішення, які наближають нас до повноцінного відновлення лікарні. Зібрані благодійні кошти будуть спрямовані на будівельно-ремонтні роботи”, – написав Лобай.

Заплановано:

Підготовка проєктно-кошторисної документації.

Складання технічного завдання.

Оголошення процедур закупівель у системі Prozorro.

Проведення тендеру на послуги технічного нагляду за будівельними роботами.

Нагадаємо, що навколо історії з зібраними донатами на Охматдит був скандал, який тривав кілька місяців, коштував відсторонення від посади гендиректору Охматдиту Володимиру Жовніру, репутації благодійному фонду, і претензій до МОЗу.

Ще з літа «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» відмовлявся переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки Охматдиту. Казали, що не мають юридичних підстав для перерахунку коштів на казначейський рахунок лікарні, і готові оплачувати відбудову за тристороннім договором.

Поки тривали правничі баталії, оцінку пошкоджень нового корпусу лікарні оплатив благодійний фонд “Таблеточки”, і корпус підготували до зими. Паралельно на фонд подала до суду юридична компанія AVER LEX, яка донатила на відбудову, вимагаючи перерахувати всі кошти на казначейський рахунок лікарні.

Тепер же МОЗ разом із фондом доходять до мирової угоди. Днями також відбулася зустріч членів наглядової ради фонду з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком. Сторони обговорили можливий механізм залучення коштів, які є на рахунках фонду, на відбудову лікарні ОХМАТДИТ.

Загалом на відбудову лікарні зібрали 1 млрд донатів.



