У фонді "Охматдиту" заявили, що з поданих лікарнею документів було неможливо визначити вартість тендеру на ремонт корпусу

На основі поданих лікарнею “Охматдит” документів було неможливо визначити вартість тендеру на ремонт пошкодженого корпусу, заявив директор благодійного фонду “Охматдит – здорове дитинство” Євген Вембер.

У спілкуванні з LB.ua він сказав, що в класичних тендерах основним критерієм є вартість – у якої пропозиції вона менша, та і перемагає. Повну версію розмови читайте згодом на LB.ua.

“Згідного того документу, який надала лікарня, ціни не існувало. Не можна було визначити ціну”, – сказав він.

За словами Вембера, експерти фонду спитали в лікарні, чому так сталося, і там їм відповіли, що на це немає часу – провести ремонт корпусу хотіли якомога швидше.

“І це факт. Подивіться, що відбувається, часу немає. Всі експерти, які дивилися на цей дефектний акт, сказали – так не може бути, спочатку повинен бути проєкт, потім кошторис, а потім саме головне – експертиза, яку визначимо ми їм, державну, щоб були впевнені, що вся вартість буде адекватною, всі матеріали за ринковими цінами, ніщо не завищено. Ціни не існувало", – сказав Вембер.

Він вважає несправедливими звинувачення щодо обрання переможцем закупівлі компанії, що мала одну з найдорожчих пропозицій (третю за вартістю), бо в договір генпідряду нібито заклали запобіжники, щоб вартість не була завищена: перед перерахуванням коштів фірма мала надати банківську гарантію збереження коштів, створити кошторис, пройти державну експертизу, а вже потім закласти в вартість договору нову ціну. Варто зазначити, що антикорупційні активісти вказували на ризики такої схеми, оскільки вартість виконання робіт за тендером можна й збільшити.

На питання про те, чого погодили перекриття всього фасаду корпусу, хоча він постраждав лише частково, Вембер сказав, що "цей документ подала лікарня". Він додав, що провести тендер намагалися якомога швидше, щоб встигнути виконати ремонт корпусу до холодної пори року.