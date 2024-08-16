Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту

«Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, відмовляється переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки Охматдиту. Через це перевірку уже розпочала комісія МОЗу, Національна поліція та НАБУ.

Про це в коментарі LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, перераховувати кошти на цей фонд після атаки на Охматдит 8 липня запропонува директор Володимир Жовнір. Станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн є на його рахунку.

Міністр каже, що після появи повідомлень у медіа щодо можливих маніпуляцій з тендером на відбудову корпусу лікарні, Жовнір запропонував зібрані фондом кошти перерахувати на офіційні казначейські рахунки і йти так по бюджетних процедурах.

“Уже була узгожена позиція на брифінгу. який ми тоді провели в Охматдиті. Там був і директор, і керівник благодійного фонду, і з понеділка всі кошти мали бути переведені на казнечейські рахунки”, – додав міністр. Але цього не сталося.

Тому з понеділка МОЗ запустив декілька процесів.

Створили наказом комісію, яка перевіряє факти, викладені в ЗМІ щодо незатвердженого сумнівного тендеру, складеного дефектного акту про пошкодження будівлі тощо. Комісія працює.

“Я звернувся також до Нацполу з листом-проханням розпочати розслідування, чи були потенційні факти, спроби розкрадання коштів. Знаю, що зареєстровано провадження іі почалась робота. Паралельно і НАБУ проводить аналітичну роботу з цього приводу, бо до нас вони звертаються за певною інформацією”. – додав міністр.

Віктор Ляшко каже, що МОЗ продовжує йти озвученим після першого скандалу навколо відбудови лікарні шляхом: завершують формувати повноцінну наглядову раду, яка контролюватиме процес. Уже завершили збір громадських заявок до ради відновлення Охматдиту, запросили їх на 17 серпня у МОЗ, аби відібрати учасників, які увійдуть у раду і будуть затверджені відповідним наказом.

“На першому засіданні попрошу повноцінну вже сформовану раду оцінити цю ситуацію і дати рекомендації і прокомунікувати публічно. Впевнений, що вся історія з коштами вирішиться і правоохоронні органи нам тут допоможуть. І кошти підуть на процеси, на які їх донатили”, – додав міністр.

На заперечення благодійного фонду, що, мовляв, вони не мають юридичних підстав для перерахунку коштів на казначейський рахунок лікарні Ляшко відповів, що “Їхні юристи працювали з нашими юристами. Їхніх юристів все задовільнило”.

І додав, що деякі речі ще оцінює, тож слід очікувати ще й інших новин.

Нагадаємо, директор Охматдиту Володимир Жовнір 16 серпня заявив, що «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки Охматдиту.

Жовнір публічно вимагає від фонду переказати кошти, отриманні на всі банківські та фінансові рахунки Благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально-технічної бази НДСЛ «Охматдит» МОЗ України після ракетної атаки 08.07.2024 на Казначейський рахунок НДСЛ «Охматдит». І додає, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.

Керівник благодійного фонду Євген Вембер заявив, що вони вивчають “всі можливі варіанти для перерахування коштів лікарні”. І додав, що всі кошти, зібрані на відновлення Охматдиту після 8-го липня, залишаються на їхньому рахунку. Фонд обіцяє оплатити проведення ремонту та закупівлю медичного обладнання для лікарні. Для цього нібито лише треба офіційні запити від лікарні “Охматдит” та цільове призначення.