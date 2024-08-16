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Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту

«Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, відмовляється переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки Охматдиту. Через це перевірку уже розпочала комісія МОЗу, Національна поліція та НАБУ.

Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Фото: Макс Требухов

Про це в коментарі LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

За його словами, перераховувати кошти на цей фонд після атаки на Охматдит 8 липня запропонува директор Володимир Жовнір. Станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн є на його рахунку.

Міністр каже, що після появи повідомлень у медіа щодо можливих маніпуляцій з тендером на відбудову корпусу лікарні, Жовнір запропонував зібрані фондом кошти перерахувати на офіційні казначейські рахунки і йти так по бюджетних процедурах. 

“Уже була узгожена позиція на брифінгу. який ми тоді провели в Охматдиті. Там був і директор, і керівник благодійного фонду, і з понеділка всі кошти мали бути переведені на казнечейські рахунки”, – додав міністр. Але цього не сталося. 

Тому з понеділка МОЗ запустив декілька процесів. 

Створили наказом комісію, яка перевіряє факти, викладені в ЗМІ щодо незатвердженого сумнівного тендеру, складеного дефектного акту про пошкодження будівлі тощо. Комісія працює. 

“Я звернувся також до Нацполу з листом-проханням розпочати розслідування, чи були потенційні факти, спроби розкрадання коштів. Знаю, що зареєстровано провадження іі почалась робота. Паралельно і НАБУ проводить аналітичну роботу з цього приводу, бо до нас вони звертаються за певною інформацією”. – додав міністр. 

Віктор Ляшко каже, що МОЗ продовжує йти озвученим після першого скандалу навколо відбудови лікарні шляхом: завершують формувати повноцінну наглядову раду, яка контролюватиме процес. Уже завершили збір громадських заявок до ради відновлення Охматдиту, запросили їх на 17 серпня у МОЗ, аби відібрати учасників, які увійдуть у раду і будуть затверджені відповідним наказом. 

“На першому засіданні попрошу повноцінну вже сформовану раду оцінити цю ситуацію і дати рекомендації і прокомунікувати публічно. Впевнений, що вся історія з коштами вирішиться і правоохоронні органи нам тут допоможуть. І кошти підуть на процеси, на які їх донатили”, – додав міністр.

На заперечення благодійного фонду, що, мовляв, вони не мають юридичних підстав для перерахунку коштів на казначейський рахунок лікарні Ляшко відповів, що “Їхні юристи працювали з нашими юристами. Їхніх юристів все задовільнило”.

І додав, що деякі речі ще оцінює, тож слід очікувати ще й інших новин. 

Нагадаємо, директор Охматдиту Володимир Жовнір 16 серпня заявив, що «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки Охматдиту.

Жовнір публічно вимагає від фонду переказати кошти, отриманні на всі банківські та фінансові рахунки Благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально-технічної бази НДСЛ «Охматдит» МОЗ України після ракетної атаки 08.07.2024 на Казначейський рахунок НДСЛ «Охматдит». І додає, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими. 

Керівник благодійного фонду Євген Вембер заявив, що вони вивчають “всі можливі варіанти для перерахування коштів лікарні”.  І додав, що всі кошти, зібрані на відновлення Охматдиту після 8-го липня, залишаються на їхньому рахунку. Фонд обіцяє оплатити проведення ремонту та закупівлю медичного обладнання для лікарні. Для цього нібито лише треба офіційні запити від лікарні “Охматдит” та цільове призначення.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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