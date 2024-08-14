Уряд ухвалив порядок створення спеціалізованих медзакладів у разі карантину.
Про це повідомили у МОЗ.
"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову на виконання Закону України «Про систему громадського здоров’я». Вона приводить нормативну базу у відповідність до чинного законодавства", йдеться у повідомленні.
У міністерстві додали, що раніше цей порядок регулювався наказом МОЗ № 2382, який невдовзі буде скасований, а порядок створення тимчасових спеціалізованих закладів охорони здоровʼя з особливим протиепідемічним режимом, які утворюють за потреби через введення карантину, регулюватиметься цією постановою.
Наразі підстав для оголошення карантину в країні немає, однак у разі потреби створення та функціонування тимчасових лікарень з особливим протиепідемічним режимом регулюватиметься порядком, зазначеним у документі. Зокрема, це стосується:
- встановлення вимог до приміщень, в яких за потреби відповідно до рішення про встановлення карантину утворюються спеціалізовані лікарні/шпиталі, ізолятори та обсерватори;
- визначення категорій осіб, які підлягають розміщенню до спеціалізованих лікарень/шпиталів, ізоляторів та обсерваторів;
- визначення механізму залучення медичних та немедичних працівників до роботи у спеціалізованих лікарнях/ шпиталях, ізоляторах та обсерваторах.
Тимчасові спеціалізовані лікарні можуть бути розгорнуті в разі спалахів інфекційних хвороб з метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам та у разі необхідності проведення заходів для запобігання поширення інфекційної хвороби.
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