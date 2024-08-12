Вакцинуватися від ковіду вже треба не всім: нові дані від МОЗ про літню хвилю захворювання

FLiRT в Україні: що про це відомо
За словами Ігоря Кузіна, заступника міністра охорони здоров’я та головного державного санітарного лікаря, захворюваність на ковід суттєво росте і в ЄС, і у США. Така сама ситуація в Україні.
За червень було дві тисячі випадків, а в липні майже 12 тисяч.
Навантаження госпіталізації не таке велике: у стаціонарах зараз трохи більш як дві з половиною тисячі пацієнтів.
«Це нормально для підйому. Країни, які звітували про підйом, ідентифікували, що це FLiRT, підштам Omicron», — сказав Кузін. Усього в Україні циркулюють 10 варіантів Omicron. Клінічний перебіг типовий: досить швидкий початок, висока температура в перші дні, важко збивається, подразнення горла й кашель, усі інші симптоми схожі до звичайного ковіду.
За його словами, вже у п'яти пацієнтів зареєстрували такий варіант вірусу за результатами повногеномного секвенування. І він не спричиняє важких форм у вакцинованих.
Хворих буде більше чи хвиля спадає?
«Скоріш за все, у серпні буде зростання захворюваності, і триватиме воно до вересня включно. Але не має перевищувати показники міжепідемічного періоду. У вересні почнеться так званий епідсезон ГРВІ й грипу. Тоді бачитимемо прояви інших респіраторних вірусів — вони достатньо обмежують циркуляцію ковіду», — відповів на запитання LB.ua Ігор Кузін.
Чи будуть вводити якісь обмеження через нову хвилю?
Наразі ні. Головний санлікар додав, що показники в Україні ще не свідчать, що почався епідсезон чи що треба вводити окремі обмежувальні заходи на певних територіях чи об’єктах.
Україна перебуває в так званому міжепідемічному періоді, коли не повинно бути суттєвого зростання захворюваності, яке призводило б до карантинних обмежень, зазначив Ігор Кузін.
Якщо в цей період у якихось регіонах будуть показники, які значно перевищуватимуть середньорічні, то там санлікарі можуть рекомендувати обмеження залежно від того, які групи уражені.
«В одній області може бути освітнє середовище, десь — об’єкти промисловості тощо. Зараз ми достатньо далекі від показників, які наближають нас до цих обмежень. Ми поки що не маємо ризику введення локальних карантинів або обмежувальних заходів», — додав Кузін.
Зміни в рекомендаціях для вакцинації від ковіду
МОЗ отримало рекомендації від Національної технічної групи з імунізації, яка вивчає останні наукові дані, зокрема від Всесвітньої організації охорони здоров’я. І оновило наказ про вакцинацію. Тепер населення України поділили на чотири групи.
Перша група — високий пріоритет, яким наполегливо рекомендують вакцинацію та ревакцинацію: люди 60+ років з хронічними захворюваннями, також 75+ років загалом і люди до 60 років з хронічними захворюваннями, для яких визначають ризик тяжкого перебігу. Федір Лапій пояснив, що цій категорії слід забезпечити вакцинацію насамперед.
Друга група, середній пріоритет — дорослі 18+, які ще не мають першої дози. Але якщо ви здоровий дорослий і хочете щепитися додатково, можете це зробити.
Третя група, низький пріоритет — здорові діти від 6 до 18 років. Тут батьки можуть самостійно вирішити, чи щепити дитину.
Четверта група, для якої розглядають як виняток не одну дозу первинної, а ревакцинацію, це:
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Вагітні — при кожній вагітності рекомендована ревакцинація;
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Люди з імуносупресією, наприклад, онкохворі;
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Групи професійного ризику: медики, Сили оборони, освітяни тощо.
Тобто тепер здорова людина без супутніх захворювань повинна отримати лише первинне щеплення. Його достатньо, ревакцинації не треба.
«Рекомендована одна доза мРНК-вакцин, є докази, що наразі цього достатньо. Це вакцина, вже адаптована під варіант Omicron», — пояснив Федір Лапій.
Тобто якщо ви щепилися в попередні роки, бустер можна не робити. Хіба якщо хочеться.
Чому змінили рекомендації для вакцинації?
Федір Лапій пояснює, що причина — у так званому гібрид-імунітеті. Це коли ви вакцинувалися, аби захиститися від важкого перебігу, а потім у житті час до часу зустрічаєтеся зі збудником вірусу й так тренуєте свою імунну систему, при цьому хворіючи легко. Однак у груп ризику імунна відповідь з часом слабшає, таких людей треба захищати додатковими дозами.
Хочу вакцинуватися — як і де
За словами Ігоря Кузіна, зараз в Україні понад 500 тисяч доз вакцини Omicron-специфічного Pfizer.
У центрах є певна кількість вакцини для дітей 6+ років. Батькам радимо зателефонувати й уточнити наявність.
Перелік пунктів вакцинації Кузін порадив шукати на сайтах НСЗУ й обласних департаментів охорони здоров’я. Головний санлікар зауважив, що кількість пунктів щеплень скоротили, але їх достатньо, щоб географічно покрити всю потребу.
Також він радить телефонувати в контакт-центр (0 800 60 20 19), де можна уточнити адресу найближчого пункту щеплення.
Якщо уклали декларацію з приватним сімейним лікарем, він теж може отримати ці дози. Для цього має звернутися до обласного центру контролю та профілактики хвороб.