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Вакцинуватися від ковіду вже треба не всім: нові дані від МОЗ про літню хвилю захворювання

LB.ua уже писав про те, що в Україні почалася літня хвиля коронавірусної хвороби. Це видно по всіх цифрах статистики. Наприклад, порівняно з травнем 2024 року наприкінці липня кількість випадків зросла в п'ять разів.

У світі нову хвилю спричинив FLiRT — один з варіантів вірусу, який для цього достатньо мутував. FLiRT виявили і в п’ятьох пацієнтів в Україні. Одна хвора померла. 

Зранку 12 серпня МОЗ покликало журналістів на брифінг про літню хвилю захворювання.

LB.ua розказує, що важливо знати українцям, і відповідає на поширені питання: наскільки варто хвилюватися, кому слід бігти вакцинуватися, де це робити і чи можна якось підготуватися до потенційно сильнішої осінньо-зимової хвилі недуги.

Фото: EPA/UPG

FLiRT в Україні: що про це відомо

За словами Ігоря Кузіна, заступника міністра охорони здоров’я та головного державного санітарного лікаря, захворюваність на ковід  суттєво росте і в ЄС, і у США. Така сама ситуація в Україні. 

За червень було дві тисячі випадків, а в липні майже 12 тисяч. 

Навантаження госпіталізації не таке велике: у стаціонарах зараз трохи більш як дві з половиною тисячі пацієнтів.

«Це нормально для підйому. Країни, які звітували про підйом, ідентифікували, що це FLiRT, підштам Omicron», — сказав Кузін. Усього в Україні циркулюють 10 варіантів Omicron. Клінічний перебіг типовий: досить швидкий початок, висока температура в перші дні, важко збивається, подразнення горла й кашель, усі інші симптоми схожі до звичайного ковіду.

Ігор Кузін під час брифінгу в Києві, 12 серпня 2024 р.
Фото: МОЗ
Ігор Кузін під час брифінгу в Києві, 12 серпня 2024 р.

За його словами, вже у п'яти пацієнтів зареєстрували такий варіант вірусу за результатами повногеномного секвенування. І він не спричиняє важких форм у вакцинованих.

Хворих буде більше чи хвиля спадає?

«Скоріш за все, у серпні буде зростання захворюваності, і триватиме воно до вересня включно. Але не має перевищувати показники міжепідемічного періоду. У вересні почнеться так званий епідсезон ГРВІ й грипу. Тоді бачитимемо прояви інших респіраторних вірусів — вони достатньо обмежують циркуляцію ковіду», — відповів на запитання LB.ua Ігор Кузін.

Чи будуть вводити якісь обмеження через нову хвилю?

Наразі ні. Головний санлікар додав, що показники в Україні ще не свідчать, що почався епідсезон чи що треба вводити окремі обмежувальні заходи на певних територіях чи об’єктах. 

Україна перебуває в так званому міжепідемічному періоді, коли не повинно бути суттєвого зростання захворюваності, яке призводило б до карантинних обмежень, зазначив Ігор Кузін.

Фото: Макс Требухов

Якщо в цей період у якихось регіонах будуть показники, які значно перевищуватимуть середньорічні, то там санлікарі можуть рекомендувати обмеження залежно від того, які групи уражені.

«В одній області може бути освітнє середовище, десь — об’єкти промисловості тощо. Зараз ми достатньо далекі від показників, які наближають нас до цих обмежень. Ми поки що не маємо ризику введення локальних карантинів або обмежувальних заходів», — додав Кузін.

Зміни в рекомендаціях для вакцинації від ковіду

МОЗ отримало рекомендації від Національної технічної групи з імунізації, яка вивчає останні наукові дані, зокрема від Всесвітньої організації охорони здоров’я. І оновило наказ про вакцинацію. Тепер населення України поділили на чотири групи. 

Перша група — високий пріоритет, яким наполегливо рекомендують вакцинацію та ревакцинацію: люди 60+ років з хронічними захворюваннями, також 75+ років загалом і люди до 60 років з хронічними захворюваннями, для яких визначають ризик тяжкого перебігу. Федір Лапій пояснив, що цій категорії слід забезпечити вакцинацію насамперед.

Друга група, середній пріоритет — дорослі 18+, які ще не мають першої дози. Але якщо ви здоровий дорослий і хочете щепитися додатково, можете це зробити. 

Третя група, низький пріоритет — здорові діти від 6 до 18 років. Тут батьки можуть самостійно вирішити, чи щепити дитину.

Вакцинація проти коронавірусу в Києві
Фото: EPA/UPG
Вакцинація проти коронавірусу в Києві

Четверта група, для якої розглядають як виняток не одну дозу первинної, а ревакцинацію, це:

  1. Вагітні — при кожній вагітності рекомендована ревакцинація; 

  2. Люди з імуносупресією, наприклад, онкохворі;

  3. Групи професійного ризику: медики, Сили оборони, освітяни тощо. 

Тобто тепер здорова людина без супутніх захворювань повинна отримати лише первинне щеплення. Його достатньо, ревакцинації не треба. 

«Рекомендована одна доза мРНК-вакцин, є докази, що наразі цього достатньо. Це вакцина, вже адаптована під варіант Omicron», — пояснив Федір Лапій.

Тобто якщо ви щепилися в попередні роки, бустер можна не робити. Хіба якщо хочеться.

Федір Лапій (праворуч) під час брифінгу
Фото: МОЗ
Федір Лапій (праворуч) під час брифінгу

Чому змінили рекомендації для вакцинації? 

Федір Лапій пояснює, що причина — у так званому гібрид-імунітеті. Це коли ви вакцинувалися, аби захиститися від важкого перебігу, а потім у житті час до часу зустрічаєтеся зі збудником вірусу й так тренуєте свою імунну систему, при цьому хворіючи легко. Однак у груп ризику імунна відповідь з часом слабшає, таких людей треба захищати додатковими дозами.

Хочу вакцинуватися — як і де

За словами Ігоря Кузіна, зараз в Україні понад 500 тисяч доз вакцини Omicron-специфічного Pfizer

У центрах є певна кількість вакцини для дітей 6+ років. Батькам радимо зателефонувати й уточнити наявність.

Перелік пунктів вакцинації Кузін порадив шукати на сайтах НСЗУ й обласних департаментів охорони здоров’я. Головний санлікар зауважив, що кількість пунктів щеплень скоротили, але їх достатньо, щоб географічно покрити всю потребу.

Також він радить телефонувати в контакт-центр (0 800 60 20 19), де можна уточнити адресу найближчого пункту щеплення.

Якщо уклали декларацію з приватним сімейним лікарем, він теж може отримати ці дози. Для цього має звернутися до обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Вантажівки, частина системи «Холодового ланцюга», які доставляють вакцини по всій Україні
Фото: МОЗ
Вантажівки, частина системи «Холодового ланцюга», які доставляють вакцини по всій Україні

Ірина АндрейцівІрина Андрейців, редакторка відділу «Здоровʼя»
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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