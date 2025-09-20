Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
США офіційно скасували рекомендації про щорічне щеплення від коронавірусу

Склад комітету, що ухвалював рішення, визначав міністр-антиваксер.

США офіційно скасували рекомендації про щорічне щеплення від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Рекомендаційний комітет щодо імунізаційних практик Сполучених Штатів провів голосування стосовно вакцинації від коронавірусу і ухвалив рішення припинити радити дорослим американцям робити щеплення щороку.

Як пише BBC, від часу пандемії Covid-19 лікарі у США повинні були вказувати пацієнтам на потребу кожних 12 місяців вакцинуватися від коронавірусу так само, як це робиться у випадку грипу. Відтепер медики не мають такої інструкції, за винятком категорії 65 років і старше, яка перебуває у зоні ризику.

Склад комітету, що скасував обов'язковість ковід-вакцин, формував міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший - відомий скептик та антиваксер. У червні він звільнив усіх 17 членів попереднього дорадчого органу, чим викликав обурення у медичній спільноті.

